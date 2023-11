Mistrzostwa Świata U-17. Trener M.Włodarski: Wierzymy w medal Przemysław Paczkowski 10.11.2023 15:17 Polacy zmierzą się na Mistrzostwach Świata U-17 z Japonią, Senegalem i Argentyną. Trener Biało-Czerwonych Marcin Włodarski ocenił w Magazynie Sportowym RDC szanse drużyny w Indonezji. Pierwszy mecz nasi reprezentanci rozegrają 11 listopada z Japonią.

Mistrzostwach Świata U-17. Trener M.Włodarski: Wierzymy w medal (autor: PZPN)

Wierzymy w medal – mówił w Magazynie Sportowym RDC, przed rozpoczynającymi się Mistrzostwami Świata U-17 w Indonezji, trener Biało-Czerwonych Marcin Włodarski. Polacy zmierzą się w grupie ze znanymi z seniorskiej reprezentacji drużynami: Japonią, Senegalem i Argentyną. Dwa pierwsze zespoły to mistrzowie swoich kontynentów, więc o awans nie będzie łatwo.

– Oczywiście my wierzymy w medal, ale na początku krok po kroku trzeba wygrać pierwszy mecz z Japonią i stawiać potem pewnie kolejne kroki. Po to jedziemy też, żeby walczyć, wygrywać, ale też po naukę, bo jest to futbol młodzieżowy, więc chcemy się cały czas rozwijać – mówi Włodarski.

Jak przyznaje Włodarski w drużynie czuć narastającą presję po sukcesie na Mistrzostwach Europy. Tam młodzi piłkarze zdobyli brązowy medal.

– Tam poradziliśmy sobie z tą presją, natomiast ona rośnie cały czas, ale ja to też rozumiem, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie mamy za wielu sukcesów pierwszej reprezentacji, więc koncentrujemy się tam, gdzie może się coś dobrego dla nas wydarzyć – mówi Włodarski.

Pierwszy mecz Biało-Czerwoni rozegrają 11 listopada z Japonią.

Czytaj też: Autorka audycji w RDC kandydatką do Komisji Zawodniczej EOC