Legia Warszawa zagra dziś drugi mecz z Ordabasami Szymkent. „Trzeba zachować respekt” Natalia Rozbicka 03.08.2023 15:22 Trzeba szanować każdy zespół - mówi Piotr Mosór przed rewanżem Legia - Ordabasami Szymkent. Stołeczni w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji zremisowali z drużyną z Kazachstanu 2:2.

Legia Warszawa zagra dziś w meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji (autor: Legia Warszawa)

- Legię mogą ponieść swoi kibice, ale trzeba zachować respekt - mówi były piłkarz, Piotr Mosór. - Stadion, kibice, którzy wiemy jacy na Łazienkowskiej są, to jest ten dwunasty zawodnik, który pomaga. Ale trzeba szanować każdy zespół z którym gramy, bo on nam pokazuje miejsce w którym możemy być - dodaje.

O ostrożności przed tym spotkaniem mówi też nasz sportowy ekspert i były piłkarz Legii, Tomasz Sokołowski.

- Trzeba uważać, bo jedna piłka, będziesz chciał się ratować, czerwona kartka, różne sytuacje, może strzał życia komuś wyjdzie. Tak jak Lech, który popełniał błędy w pierwszej połowie, a w drugiej wychodzi i jest pierwszorzędną drużyną - mówił.

Początek meczu na stadionie przy ul. Łazienkowskiej o 21:00.

Tomasz Sokołowski i Piotr Mosór przed rewanżem #LEGORD



🗣️PM: Trzeba szanować każdy zespół z którym gramy bo nam pokazuje gdzie możemy być

Jak dojechać na stadion?

Kibice wybierający się na mecz powinni pamiętać o zmianach w ruchu w okolicy stadionu. Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu w najbliższej okolicy stadionu, na samej trasie, a także pod nią. Przypominamy, że z ruchu jest wyłączony południowy wiadukt, a ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się nowo wybudowanym północnym obiektem.

Zmieniła się także organizacja ruchu pod przebudowywaną trasą, czyli na rondzie Sedlaczka. Na ulicach Rozbrat i Myśliwieckiej (od Szwoleżerów) obowiązuje ruch wahadłowy. Od strony ulicy Pięknej kierowcy jadą Myśliwiecką tylko w jednym kierunku – do ronda Sedlaczka. Natomiast ulica Łazienkowska kończy się ślepo przed skrzyżowaniem. Co ważne, pod wiaduktami mogą przejść piesi.

Także zmierzający na stadion z prawobrzeżnej części miasta powinni liczyć się z utrudnieniami. Na początku lipca rozpoczęła się przebudowa północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską. Kierowcy jeżdżą w obu kierunkach jezdnią prowadzącą wcześniej w stronę Grochowa.

Na mecz najlepiej komunikacją miejską

Autobusy kursują Trasą Łazienkowską bez zmian tras. Kibice muszą jednak pamiętać, że nieczynny jest nadal przystanek Rozbrat 01 – obowiązujący dla autobusów jadących w kierunku Grochowa. Powrócił natomiast przystanek Rozbrat 02 w kierunku centrum. Autobusy zatrzymują się także przy Torwarze – w obu kierunkach. W czwartek, od godziny 19:00 końca kursowania, będą tu stawały autobusy wszystkich linii, czyli: 138, 143, 151, 182, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525.

Autobusy linii 108 i 162 kursują ulicami Rozbrat i Myśliwiecką, ale zatrzymują się na tymczasowych przystankach Rozbrat 53 oraz Rozbrat 54 zlokalizowanych nieco dalej niż przystanki stałe.

Linie 107 i 159 nie jeżdżą obecnie ulicą Łazienkowską. Zostały skierowane w obu kierunkach na objazd ulicami Szwoleżerów i Myśliwiecką. Jadąc, odpowiednio w kierunku Esperanto i CH Blue City, zatrzymują się na tymczasowym przystanku Rozbrat 54 zlokalizowanym przed ulicą Przemysłową. Przystanek obowiązuje jako stały także dla linii 171 i 517, które z pętli Torwar również jeżdżą trasą zmienioną – ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. Linie 107 i 159, jadąc w kierunku Chełmskiej i EC Siekierki, stają na przystanku Rozbrat 54 przy ulicy Myśliwieckiej na wysokości Polskiego Radia.

Na stadion można dojechać także innymi liniami WTP:

- z Grochowa i Saskiej Kępy linią 141 do przystanku Torwar 03 (na Wisłostradzie po zjeździe z mostu Łazienkowskiego) albo do przystanku Legia-Stadion 01 (powrót z przystanku Legia-Stadion 03 po drugiej stronie ulicy Czerniakowskiej);

- z Grochowa linią 158, z Gocławia i Saskiej Kępy liniami 111 lub 117 przez most Poniatowskiego do przystanku Krucza 02 z przesiadką do autobusów linii 171 lub 517 jadących z przystanku Krucza 01 (po przeciwnej stronie ulicy) do końca, czyli pętli Torwar;

- z Gocławia linią 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce 54 z przesiadką do autobusów linii: 107, 141, 159, 185 lub 187 odjeżdżających z przystanku Sielce 02 do przystanków Zaruskiego 02 (linie 107, 141, 159, 185, 187) lub Legia-Stadion 03 (linie 141, 185);

- z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187 do przystanku Legia-Stadion 01;

- z centrum, z przystanku z numerem 15 przed hotelem, bezpośrednio autobusami linii 171 lub 517.

Po meczu, ok. godziny 22:45, na ulice wyjadą autobusy 911, które będą kursowały na trasach:

- Torwar 01, Trasa Łazienkowska, aleja Stanów Zjednoczonych, rondo Wiatraczna;

- Legia-Stadion 03, Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, Metro Politechnika.

