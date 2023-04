Po raz pierwszy na Legii. Ruszył Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasa Adam Abramiuk 22.04.2023 11:32 Najlepsi polscy ampfutboliści zagrają w ten weekend w Warszawie – na bocznych boiskach Legii odbywa się Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasa. To drugi z sześciu turniejów, które są rozgrywane w ramach ligi. Będą wielkie emocje, każda drużyna ma szanse na awans do czołowej trójki – mówi Kamil Dudek z Fundacji Legii.

Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasa (autor: CyfraSport/Amp Futbol Polska)

Dziś i jutro na Legii Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasa.

– Przez cały weekend mamy do rozegrania 11 meczów, 5 w sobotę i 6 w niedzielę. Drużyny będą realizowały ze sobą dwa razy po 20 minut. Ten drugi turniej to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy miesiąc temu w Poznaniu. Jesteśmy na pierwszym etapie rozgrywek, gdzie każda drużyna gra z każdą tylko raz – tłumaczy Kamil Dudek.

To też pierwszy raz, kiedy turniej AMP Futbolu odbywa się na Legii.

Stołeczna drużyna zajmuje teraz przedostatnie miejsce, ale podczas rozgrywek weekendowych jest przygotowana, by dać z siebie jak najwięcej.

– Niestety pierwszy turniej nie poszedł po naszej myśli, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, damy z siebie wszystko. Mamy trzy mecze do rozegrania i zrobimy wszystko, żeby zgarnąć komplet punktów i jak najlepiej zaprezentować się przed naszą publicznością – dodaje Dudek.

W turnieju oprócz Legii grają amp futboliści Wisły Kraków, Stal Rzeszów, Nowe Technologie Różyca, Warta Poznań, Śląsk Wrocław i TSP Kuloodporni Bielsko-Biała.

Wstęp na mecze jest otwarty. Turniej rozpoczął się o godz. 10:00.

