W gminie Piaseczno powstanie sala widowiskowa. Ogłoszono konkurs Adrian Pieczka 17.11.2023 09:29 Gmina Piaseczno ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną nowej sali widowiskowej. Budynek ma powstać w miejscu obecnego parkingu między ulicami Sierakowskiego a Zgoda. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, mieszkańcy od lat czekali na nowy tego typu obiekt.

1 Sala widowiskowa ma powstać w miejscu istniejącego parkingu (autor: Maciej Wesołowski/Gmina Piaseczno)

Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną sali widowiskowej w gminie Piaseczno. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Daniel Putkiewicz, mieszkańcy od lat czekali na nowy tego typu obiekt.

— Prośby, wnioski i oczekiwania, wyrażone w różnej formie pojawiały się. Mamy spore zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi, ale nie mamy miejsca. W związku z tym, że nasze sale liczą 80, 100, 150 osób, bo takimi dysponujemy, wypełnione są zawsze, a bilety na wszelkiego rodzaju wydarzenia rozchodzą się właściwie w ciągu kilkunastu minut — oznajmia Putkiewicz.

Budynek zaplanowany jest na miejscu obecnego parkingu między ulicami Sierakowskiego a Zgoda.

Co się znajdzie w nowej inwestycji?

Oprócz dużej sali ma znaleźć się też kilka mniejszych. Jak zaznacza burmistrz, w kompleksie, który ma powstać etapowo, znajdzie się również nowy urząd.

— Chcemy po prostu obudować to częścią administracyjną i to jest ta druga funkcja. Trzecia de facto, to jest funkcja pobudzająca życie w centrum miasta, bo chcemy, żeby w parterach tego kompleksu było jak najwięcej powierzchni usługowej —

Finał konkursu zaplanowano w maju przyszłego roku.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/JD