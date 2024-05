Złamał przepisy, bo „tak mu kazała nawigacja”. 30-letni Azer trafił do policyjnej celi

Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę toyoty, który złamał przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna wyjaśnił, że tak poprowadziła go nawigacja. 30-letni Azer trafił do policyjnej celi, jego auto na policyjny parking, a kradziony telefon do depozytu. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Grozi mu do 5 lat więzienia.