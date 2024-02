Kto jest odpowiedzialny za dzikie zwierzęta? Władze Piaseczna będą interweniować do MSWiA Mikołaj Cichocki 07.02.2024 19:51 Władze Piaseczna zwrócą się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii zmiany przepisów i określenia, kto jest odpowiedzialny za dzikie zwierzęta. Chodzi o decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała, że gmina nie może zlecać zadania zewnętrznym podmiotom. Miasto musiało rozwiązać umowę z fundacją, która zajmowała się odłowieniami, a jak przyznaje burmistrz, nie ma zaplecza finansowego, na interwencje strażników miejskich.

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy na pomoc dzikim zwierzętom (autor: pexels)

„Potrzebna jest zmiana przepisów i określenie kto jest odpowiedzialny za dzikie zwierzęta”. Władze Piaseczna zwrócą się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To po decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała, że gmina nie może zlecać zadania zewnętrznym podmiotom. Trzeba było rozwiązać umowę z fundacją Animal Rescue Poland.

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz informuje, że nie ma zaplecza finansowego, które pozwalałoby interweniować strażnikom miejskim.

— Po prostu mieliśmy zlecenie do wyspecjalizowanej fundacji, która zajmowała się odłowieniem i pomocą takim zwierzętom. Okazało się, że RIO nie widzi podstaw, abyśmy na to wydatkowali środki. To niestety jest dla nas kłopotem, szczególnie że stoi w sprzeczności z rekomendacjami instytucji szczebla rządowego — mówi Putkiewicz.

Standardy humanitaryzmu

Jak zaznacza burmistrz, potrzebna jest służba, która zajmie się reagowaniem w takich sytuacjach w Piasecznie.

— Te zdarzenia są na terenie miasta i gminy Piaseczno. Dzwoni mieszkaniec, który ma na przykład w ogródku dzikie zwierzę, które zabłąkało się z lasu, albo jeszcze dodatkowo jest ranne. Ktoś powinien mu pomóc. Dlatego że jest to de facto zagrożenie, i dlatego że tego wymaga standard humanitaryzmu, który staramy się wprowadzać i który wypracowaliśmy na wnioski naszych mieszkańców — oznajmia Putkiewicz.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Piaseczno złoży także w tej sprawie skargę do WSA.

— Nas bardzo interesuje, co ewentualnie Sąd Administracyjny powie jeżeli chodzi o to zadanie. Chodzi nam o ratowanie życia i zdrowia zwierząt oraz zapobieganie ich cierpieniu — podkreśla Putkiewicz.

Jak informował burmistrz, w ubiegłym roku na terenie Piaseczna potrzebnych było około 70-80 interwencji w związku z dzikimi zwierzętami.

