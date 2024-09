Znamy najlepszych amatorów fotografii

Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” rozstrzygnięta! Wybrano laureatów w czterech kategoriach. Jednak to nie koniec rywalizacji! Spośród autorów zwycięskich zdjęć internauci wybiorą teraz swojego laureata, który otrzyma Nagrodę Publiczności. Głosować można do piątku, 20 września do godz. 10:00.