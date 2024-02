Zawody taneczne Ostrowski Styl 2024 21.02.2024 14:36 2-3 marca 2024 r. odbędą się zawody taneczne Ostrowski Styl w MOSIR ul. Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej. W poprzedniej edycji zawodów wzięło udział ok. 1500 uczestników z Polski, Ukrainy i Japonii oraz przyjezdnych gości. Organizatorem zawodów jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Pierwszego dnia zawodów (w sobotę) odbędzie się Ostrów Freestyle Battle w kategoriach:

Hip Hop 1 vs1 oraz Breaking 1 vs 1 (do 11 lat, 12-15 lat, 16+).

Drugiego dnia (w niedzielę) - pokazy Showcase w kategoriach: Taniec sceniczny, Street dance oraz Inne formy tańca (do 11 lat, 12-15 lat, 16+, 30+, debiuty).

Zawodników będzie oceniać jury w składzie: Bboy Arczek, Bboy Bruce, Surwi (Magdalena Rostkowska), Piotr Pi (Piotr Kaczmarek), Gorzki (Patryk Gorzkiewicz), Grzegorz Pańtak, Łuksi (Łukasz Kukulski), Gorzki (Patryk Gorzkiewicz).

Celem wydarzenia jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu i rozwiania talentów, promowanie nowych form spędzania czasu wolnego, integracja środowiska tanecznego z Polski i zagranicy. Ostrowski Styl jest wyjątkowym wydarzeniem na tanecznej mapie Polski, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nadać mu unikalny charakter.

Rejestracja kategorii Showcase do 28 lutego 2024 r.

Rejestracja kategorii 1 vs 1 możliwa również w dniu zawodów.

Szczegółowy program wydarzenia:

2 marca 2024 (sobota) – BATTLE:

9:00 - 17:30 Rejestracja

9:00 Rozgrzewka

10:00 KATEGORIA Breaking 1 VS 1 do 11 lat

Eliminacje Breaking do 11 lat

1/8 Breaking do 11 lat

1/4 Breaking do 11 lat

Półfinał Breaking do 11 lat

Finał Breaking do 11 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

11:30 KATEGORIA Breaking do 12-15 lat

Eliminacje Breaking do 12-15 lat

1/8 Breaking 12-15 lat

1/4 Breaking 12-15 lat

Półfinał Breaking 12-15 lat

Finał Breaking 12-15 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

13:00 KATEGORIA Breaking 16 i więcej lat

Eliminacje Breaking 16 lat i więcej

1/8 Breaking 16 lat i więcej

1/4 Breaking 16 lat i więcej

Półfinał Breaking 16 lat i więcej

Finał Breaking 16 lat i więcej (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

14:00 HIP HOP 1 VS 1 do 11 lat

Eliminacje Hip Hop do 11 lat (3 lub 4 osoby jednocześnie, 1 min.)

15:15 KATEGORIA HIP HOP 1 VS 1 - 12-15 lat

Eliminacje Hip Hop 12-15 lat

16:45 1/8 Hip Hop do 11 lat (16 osób)

1/4 Hip Hop do 11 lat

Półfinał Hip Hop do 11 lat

Finał Hip Hop do 11 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

18:00 KATEGORIA HIP HOP 16 i więcej lat

Eliminacje Hip Hop 16 i więcej lat

19:00 1/8 Hip Hop 12-15 lat (16 osób)

1/4 Hip Hop 12-15 lat

Półfinał Hip Hop 12-15 lat

Finał Hip Hop 12-15 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

20:00 1/8 Hip Hop 16 i więcej lat (16 osób)

1/4 Hip Hop 16 i więcej lat

Półfinał Hip Hop 16 i więcej lat

Finał Hip Hop 16 i więcej lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

21:30 Zakończenie Ostrów Freestyle Battle

3 marca 2024 (niedziela) - Showcase:

9:00 - 15:00 Rejestracja

10:00 KATEGORIE SHOWCASE DEBIUTY

Debiuty do 8 lat

Debiuty do 11 lat

Debiuty 12 i więcej lat

Narada JURY

Wręczenie pucharów i nagród za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii Debiuty do 8, 11 oraz 12 i więcej lat

11:00 KATEGORIE SHOWCASE do 11 lat

Inne formy tańca do 11 lat

Street Dance do 11 lat

Taniec sceniczny do 11 lat

Narada JURY

Wręczenie pucharów i nagród za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii Showcase do 11 lat

12:30 KATEGORIE SHOWCASE 12-15 lat

Inne formy tańca 12-15 lat

Street Dance 12-15 lat

Taniec Sceniczny 12-15 lat

Narada JURY

Wręczenie pucharów i nagród za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii Showcase 12-15 lat

15:00 Pokaz JURY

15:30 KATEGORIE SHOWCASE 30+ oraz 16 i więcej lat

Showcase 30+

Showcase 16 i więcej lat

Inne formy tańca 16 i więcej lat

Street dance 16 i więcej lat

Taniec sceniczny 16 i więcej lat

Narada JURY

Wręczenie pucharów i nagród za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii Showcase 30+ i Showcase 16 i więcej lat