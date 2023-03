Zapisy zamknięte, ale wciąż można wspierać cel charytatywny 3. edycji „Biegam z czystą przyjemnością” 15.03.2023 15:07 Do 13 kwietnia można dokonywać dobrowolnych wpłat na cel charytatywny 3. edycji „Biegam z czystą przyjemnością”. W tym roku organizatorzy akcji zdecydowali o przeznaczeniu wszystkich środków z pakietów startowych i darowizn na stypendia sportowe „Skok w Marzenia” Fundacji Moniki Pyrek. 999 pakietów startowych w 3. edycji „Biegam z czystą przyjemnością” zostało sprzedanych w rekordowym tempie i już na miesiąc przed wielkim finałem akcji zamknięto zapisy.

W 3. edycji akcji „Biegam z czystą przyjemnością” postawiono na rozwój młodych i zdolnych sportowców, którzy zostaną wybrani do VI już edycji Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia” Fundacji Moniki Pyrek. Wystarczy wspomnieć, że w przeszłości stypendystami było wielu sportowców, których dziś podziwiamy na największych światowych arenach, jak choćby Adrianna Sułek, Pia Skrzyszowska czy Aleksandra Mirosław. Jedno stypendium to 10 tys. zł.

- W tej chwili biegniemy po piąte stypendium. Do przekroczenia 50 tysięcy brakuje nam około 2 tysięcy złotych. Gdybyśmy to zrobili, zapewnilibyśmy środki dla pięciorga stypendystów Funduszu. Ale już teraz chcę wyrazić uznanie dla wszystkich zaangażowanych w naszą akcję. Robimy wspólnie wiele dobrego i to jest niesamowite – mówi Michał Rynkowski, dyrektor POLADA

- Tworzymy dobrą drużynę w bieganiu, ale i w pomaganiu. Wspólnie wspieramy młodych sportowców. Ja zawsze mówię, że na arenach sportowych mam tych „moich” zawodników. Przyjemnie się kibicuje i przyjemnie się wspiera, gdy ma się świadomość, że ci młodzi ludzie realizują swoje marzenia także dzięki mojej i Twojej pomocy – dodaje Monika Pyrek – Rokita, prezes Fundacji Moniki Pyrek.

Stypendia to nie tylko środki finansowe pozwalające na realizację sportowych marzeń, ale to także nauka samodzielności i wsparcie merytoryczno-eksperckie na wielu płaszczyznach zawodniczej kariery. Fundacja Moniki Pyrek, realizując program stypendialny „Skok w marzenia”, kładzie nacisk na ważny aspekt myślenia o dwutorowej karierze sportowej już od jej początków. Dotychczas ze wsparcia programu stypendialnego „Skok w marzenia” skorzystało już 50 młodych sportowców.

„Biegam z czystą przyjemnością” czyli promocja wartości i czystego sportu

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” została stworzona przez Polską Agencję Antydopingową 3 lata temu. Jej głównym celem jest promocja czystego sportu, bez dopingu. Akcja kierowana jest do Polaków amatorsko uprawiających sport. „Biegam z czystą przyjemnością” ma na celu angażować do mądrej, odpowiedzialnej aktywności fizycznej. POLADA zwraca uwagę, że sięganie po środki zabronione

w sporcie, a także po niesprawdzone suplementy diety może wpływać negatywnie na zdrowie sportowców.

„Biegam z czystą przyjemnością” odbędzie się tradycyjnie na dystansie 9 999 metrów

w 9 lokalizacjach w całej Polsce. Trasy zostaną przygotowane w Chorzowie, Warszawie, Inowrocławiu, Kielcach, Ostrołęce, Gorzowie Wielkopolskim, Lidzbarku Warmińskim, Starogardzie Gdańskim

i Gubinie. Główne starty zaplanowano na 15 kwietnia o godz. 9.30. Kto nie będzie mógł pojawić się na trasach stacjonarnych ma możliwość biegu wirtualnego, między 9 a 15 kwietnia. W biegu nie ma limitu czasu. Można spacerować, maszerować a także przejechać dystans na wózku inwalidzkim. Dla każdego uczestnika przewidziany jest pakiet startowy i medal.

Od lat inicjatywę wspierają wybitni sportowcy, m.in. Oktawia Nowacka, Beata Mikołajczyk – Rosolska, Oskar Kwiatkowski, Marcin Lewandowski, Angelika Cichocka, Zuzanna Czapska, Robert Wilkowiecki, Agnieszka Kobus – Zawojska, Luiza Złotkowska, Maciej Zawojski, Arkadiusz Malarz, Wojciech Makowski, Luiza Złotkowska, Ewa Pajor, Monika Pyrek czy Kinga Achruk. Na listach startowych 3. edycji biegu zobaczyć można piłkarza Łukasza Gikiewicza. Do czystego sportu, bez dopingu, zachęcają w tym roku także były lekkoatleta Robert Maćkowiak i były koszykarz Cezary Trybański. Po raz pierwszy do inicjatywy w roli ambasadorki dołączyła tenisistka Urszula Radwańska.

- Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” to jest wspaniała inicjatywa, do udziału w której nie trzeba było mnie namawiać. Ten bieg to przede wszystkim promowanie czystego sportu i uczciwej rywalizacji, a na tym szczególnie mi zależy. Wartości fair play były w moim sportowym życiu zawsze na pierwszym miejscu i chciałabym aby były one na pierwszym miejscu także w sporcie amatorskim – mówi Urszula Radwańska, tenisistka i olimpijka, ambasadorka „Biegam z czystą przyjemnością”.

Organizatorem akcji jest Polska Agencja Antydopingowa. Współorganizatorem Fundacja Wychowanie przez Sport. Partnerem idei charytatywnej Fundacja Moniki Pyrek. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Światowa Agencja Antydopingowa. Patronat medialny: Polskie Radio RDC oraz portale: bieganie.pl i thesport.pl. Partnerem technicznym wydarzenia został Rough Radical.