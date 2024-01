ZA DRZWIAMI ATLANTICA – Sonia Bohosiewicz 10.01.2024 15:49 Kino Atlantic w Warszawie zaprasza na spotkania z cyklu ZA DRZWIAMI ATLANTICA. Gościem dziennikarza i krytyka filmowego Marcina Radomskiego będzie aktorka Sonia Bohosiewicz. Przed spotkaniem projekcja filmu „Fuks 2”.

1

W warszawskim kinie Atlantic odbędzie się kolejna odsłona cyklu ZA DRZWIAMI ATLANTICA. Na wzór kultowego talk-show "Za drzwiami Actors Studio" zapraszamy aktorki oraz aktorów. Rozmowy prowadzi dziennikarz i krytyk filmowy Marcin Radomski z kanału filmowego KINOrozmowa.

Najbliższe wydarzenie otworzy pokaz filmu „Fuks 2” w reżyserii Macieja Dutkiewicza (17.01, godz. 19:00), a po nim spotkanie z Sonią Bohosiewicz, aktorką z filmu „Fuks 2”.

„Fuks 2” to kontynuacja kultowej komedii sensacyjnej. Ponad 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części, Aleks jest statecznym panem w średnim wieku, za to jego dorosły syn Maciek, dorównuje mu w skłonności do wpadania w tarapaty za młodu. Na ich drodze stają piękne kobiety, groźni przestępcy i wielka kasa.

TERMIN: środa, 17 stycznia, godz. 19:00, film „Fuks 2”, następnie spotkanie z Sonią Bohosiewicz, Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa.

Kup bilet: https://www.novekino.pl/kina/atlantic/film.php?id=15591

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/274477898652683?ref=newsfeed