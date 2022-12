Z dęciakami za pan brat 07.12.2022 13:56 Flety, tuby, puzony, trąbki, kornety, saksofony, rogi i rożki, szałamaje, okaryny… „Dęciaki” kojarzyć można z tymi właśnie instrumentami. A w naszym projekcie dęciaki to rodzina fletów i saksofonów. Poza nimi wykorzystane zostaną instrumenty wirtualne. A dzięki współbrzmieniu instrumentów żywych i wirtualnych, przyjrzymy się kształtowaniu estetycznego pola muzyki współczesnej.

W ramach projektu bowiem zostaną przygotowane i przedstawione online dwa recitale artysty-instrumentalisty, Marcina Steczkowskiego. Na każdy zamieszczony na YouTube recital składać się będą utwory skomponowane przez tego artystę w ciągu ostatnich 2 lat. Podczas recitali będzie można usłyszeć brzmienie instrumentów takich jak: saksofon sopranowy, altowy, tenorowy; flażolety i flety ukraińskie zwane sopiłkami. Warto wspomnieć, iż instrumenty wybrane do nagrań przynależą do początku i końca historii instrumentów: flet uważany jest za pierwszy w dziejach instrument dęty, a saksofon za ostatni skonstruowany przez człowieka. W wieku XX i XXI instrumenty są ulepszane, powstają ich elektryczne i elektroniczne wersje, ale nie skonstruowano nic radykalnie nowego.

Artystyczny z natury projekt ma także na celu poszerzenie wiedzy muzycznej odbiorców. Wydarzenia towarzyszące trwającym ok. 30-40 minut recitalom to mini-wykłady (ok. 15 minut), podczas których Marcin Steczkowski wyjaśni – w swoim stylu – specyfikę brzmienia instrumentów dętych (sopiłek i saksofonów) w różnych warunkach studyjnych i z wykorzystaniem różnych mikrofonów. Ukazana w recitalach rola instrumentów dętych w budowaniu brzmienia utworu sprzyja rozwojowi wrażliwości muzycznej odbiorców, pomóc może w kształtowaniu gustu muzycznego. Premiera recitali wraz z wykładami – 15 grudnia 2022 roku na kanale YouTube Fundacji WSPAK. Zapraszamy!

Artystyczno-edukacyjny projekt „Z dęciakami za pan brat” koordynowany przez Fundację WSPAK, został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.