XVII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2023 08.05.2023 11:32 Co roku na początku czerwca na Pradze Południe rozbrzmiewa piosenka literacka w ramach Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”. W tym roku młodzi wykonawcy i artyści profesjonalni spotykają się po raz XVII, by śpiewać utwory Jonasza Kofty oraz utwory autorskie.

Święto piosenki artystycznej na Pradze, to powroty do nostalgicznych, uśmiechniętych i mądrych pieśni głoszonych kunsztowną poezją. Celem festiwalu jest zachowanie w pamięci twórczości wybitnego poety piosenki jakim był Jonasz Kofta oraz prezentacja utworów powstałych w poetyce Patronu Festiwalu. Regulamin obliguje uczestnika do wykonania minimum jednego utworu Jonasza Kofty, co gwarantuje literacko wysoki poziom konkursu i festiwalowych koncertów. Drugi utwór mile widziany - własnego autorstwa, co podnosi uniwersalność festiwalu, gdyż startują w nim, prócz aktorów, śpiewający poeci i kompozytorzy. Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” wypełnia przestrzeń między festiwalem piosenki autorskiej (OPPA), a festiwalem monograficznym (Pamiętajmy o Osieckiej). Zdaniem uczestników konkursu, artystów i dziennikarzy muzycznych festiwal ten należy do najważniejszych w Polsce festiwali poświęconych piosence artystycznej.

03 czerwca godz. 15:00 Koncert Konkursowy

ocenia jury w składzie: Piotr Bakal, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz/ przew./, Jan Kazimierz Siwek oraz Paweł Sztompke,

prowadzenie: Jacek Gutry

04 czerwca godz. 17:00 Koncert Finałowy

wystąpią: Laureaci, artyści i sympatycy Warszawskiej Sceny Bardów: Piotr Bakal, Krzysztof Daukszewicz, Wojtek Gęsicki, Mietek Jurecki, Jerzy Mamcarz, Jan Jakub Należyty, Sławek Wierzcholski oraz Basia Małecka /Złoty Klucz 2022/

Robert Obcowski – fortepian

prowadzenie: Jerzy Mamcarz i Sławek Wierzcholski

wejściówki - Centrum Promocji Kultury Praga-Południe ul. Podskarbińska 2

01.07.2023 godz. 18:00 Dom Kultury w Przecławiu - KONCERT FINAŁOWY NA BIS