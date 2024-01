XIX MIĘDZYNARODOWE FORUM PIANISTYCZNE „BIESZCZADY BEZ GRANIC” 23.01.2024 09:52 XIX Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez Granic” po raz kolejny odbywa się na Podkarpaciu w Sanoku. Na początku lutego miasto to zamieni się w Zimową Stolicę Pianistyki.

W Bieszczady wyruszyły już transporty z instrumentami YAMAHA, na których zagrają Mistrzowie, ale i studenci i całkiem młodzi adepci pianistyki. Forum „Bieszczady bez granic” będzie dysponowało prawie 20 instrumentami najwyższej klasy, wartymi ponad 5 mln złotych. Tegorocznym motywem przewodnim będzie „Czas w muzyce”. Czas w muzyce jest symbolizowany przez ciągły ruch porządkowany przez rytm i metrum, a swój początek znajduje już w zapisie nutowym. Czas w muzyce z pozoru nie jest tylko zagadnieniem istotnym dla samego wykonawcy, ale także wpływa na doznania odbiorcy – słuchacza.

Tradycją lat ubiegłych, XIX Forum odbędzie się w Sanoku w dniach 3-9 luty i będzie trwało 6 dni prezentując koncerty mistrzowskie, edukacyjne, wykłady, seminaria, sesje szkoleniowe, lekcje indywidualne i pokazowe oraz konkurs dla koncertujących pianistów i dzieci do lat 13. Wśród Mistrzów pojawią się znani w świecie pedagodzy i artyści.

Część koncertów i nadzwyczajnych wydarzeń będzie transmitowana transmitowane na żywo na fanpage Fundacji w serwisie Facebook oraz YouTube. Na naszej stronie internetowej https://interpiano.pl znajdą Państwo linki, które za pomocą jednego kliknięcia odsyłają do poszczególnych wydarzeń. Dzięki temu słuchacze na drugim końcu świata będą mogli śledzić występy swoich bliskich i przyjaciół. Relację przeprowadzi również TVP3 Rzeszów, TVP Kultura oraz Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio program II oraz Radio Dla Ciebie.

Rozpoczniemy w sobotę 3 lutego otwarciem wystawy artystki odnoszącej międzynarodowe sukcesy, Barbary Porczyńskiej, która pokaże najnowszy cykl swoich prac pod wspólnym tytułem „Warstwy codzienności”. Wernisaż uświetni występ Jekateriny Drzewieckiej. Całość rozpocznie się o godz. 13:45 w Galerii o smaku kawy, ul.3 maja 15.

Wieczorem o godz.19:30 zapraszamy na koncert Inaugurujący XIII Mistrzowską Szkołę Pedagogiki Fortepianowej, podczas której przed zgromadzoną publicznością na sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku wystąpi ELENA MARGOLINA-HAIT (Detmold). Elena Margolina-Hait pochodzi ze Lwowa, ukończyła z wyróżnieniem studia w petersburskim Konserwatorium oraz na Uniwersytecie Muzycznym w Detmold. Jest laureatką wielu konkursów pianistycznych i kameralnych. Zdobyła m.in. nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Schuberta w Dortmundzie w 1995.

W niedzielę 4 lutego o godz. 19:30 zapraszamy wszystkich do Sanockiego Domu Kultury na Galę Inaugurującą XIX Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. To niezwykła i niepowtarzalna okazja, aby wysłuchać recitalu jednego z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia - Aleksandra Gadijeva - laureat II nagrody na XVIII MKP im. F.Chopina w 2021. Alexander Gadijev to pianista, którego gra charakteryzuje się bardzo nieszablonowym i nowatorskim podejściem. Jego interpretacja dzieł F. Chopina po konkursie określana była „indywidualnym spojrzeniem, dalekim od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a zarazem wzbudzającym ogromne zainteresowanie”.

Koncert zostanie zorganizowany dzięki współpracy z PGNiG Grupa Orlen.

W poniedziałek 5 lutego o godz. 19:30 w Sanockim Domu Kultury zaprosimy Państwa na pantomimiczny spektakl komediowy „Sztuka Ruchu – Język Gestu” w wykonaniu Ireneusza Krosnego. Siła jego sztuki pochodzi z dwóch źródeł. Pierwsze to kreatywność i oryginalne poczucie humoru, a drugie – własny styl. Krosny wypracował wyjątkową sprawność poruszania się mima w grze komediowej. Jego technika jest przezroczysta jak dykcja u aktora – czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwości pracy artysty na scenie.

Z kolei 6 lutego spotkamy się w Sanockim Domu Kultury, na kolejnym niezwykłym koncercie „Tatiana Shebanova in memoriam” podczas którego zobaczymy duet Anna Geniušienė i Lukas Geniušas. Lukas Geniušas to laureat II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Posiada bogaty repertuar sięgający od baroku po dzieła współczesnych kompozytorów. Mimo młodego wieku, może pochwalić się repertuarem obejmującym 10 programów solowych i 12 koncertów fortepianowych.

A to jeszcze nie koniec, bowiem 7 lutego niezmiennie w SDK o 19:30 w koncercie Forum Miastu wystąpi jedna z najwybitniejszych wokalistek jazzowych i estradowych HANNA BANASZAK. W swoim repertuarze ma standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej począwszy od lat 30. i 40., a także polskie przeboje okresu międzywojennego, tematy jazz-rockowe, ballady i piosenki współczesne, często pisane specjalnie dla niej. Koncert jest organizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

W czwartek 8 lutego o godz.19:30 w Sanockim Domu Kultury odbędzie się Koncert dyrygentury dla pianistów z maestro Bogdanem Olędzkim a następnie także przy udziale Lwowskiej Orkiestry Kameralnej „Akademia” pod batutą Igora Pylatyuka usłyszymy mistrzowskie interpretacje w wykonaniu Anahit Nersesyan (Armenia).

A na zakończenie 9 lutego podczas Gali Finałowej po raz pierwszy zaprezentuje się Paderewski Symphony Orchestra pod dyr. dr Michała Szymanowskiego wraz z solistami, uczestnikami XIX Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic", które w tym czasie będzie miało miejsce w Sanoku. Wyjątkowa podróż w świat muzyki polskiej skomponowanej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów.

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest jedynym projektem w Euroregionie Karpat, który udostępnia tak szeroki zasób wiedzy od zajęć zdrowotnych (HATHAJOGA) po wykłady z podstaw biznesu w promocji kultury. Udział w projekcie poszerza wiedzę o zajęcia niedostępne w kształceniu podstawowym i motywuje do stawiania odważnych kroków w swojej edukacji. Młodzi pianiści korzystają z wiedzy blisko 30 Mistrzów. Zajęcia łączą w sobie szeroki zakres wiedzy specjalistycznej i psychologicznej z praktyką estradową. Pogłębianie różnych środków ekspresji w budowaniu dramaturgii dzieła muzycznego.

W ramach tegorocznej edycji Forum uczestnicy biorą udział w:

● lekcjach pokazowych i indywidualnych z Mistrzami Forum

● kursie „Podstawy dyrygentury dla Pianistów” z Maestro Bogdanem Olędzkim

● kursie „Podstawy gry na klawesynie dla Pianistów” z dr Dorotą Zimną

● kursie „Podstawy gry na organach dla Pianistów” z prof. ośw. Januszem Ostrowskim

● kursie „Kameralistyki instrumentalnej” z prof. Andrzejem Tatarskim

● kursie „Kameralistyki wokalnej dla Pianistów” z prof. Olgą Pasiecznik

● kursie „Podstawy improwizacji dla pianistów” z prof. Konstantym Wileńskim

● seminarium na temat Koncertów fortepianowych Chopina z prof. Piotrem Palecznym

● seminarium na temat Ballad i Scherz Chopina z prof. Piotrem Palecznym

W tych trudnych dla młodzieży pianistycznej czasach, Forum „Bieszczady bez granic” staje się szczególnie ważnym i potrzebnym. Kandydatom do Konkursu Chopinowskiego umożliwia kontakt

z orkiestrą i Mistrzami, a pozostałym Uczestnikom daje impuls do dalszej, ciężkiej pracy nad kształtowaniem swojego talentu. Podczas tegorocznego tournée Orkiestr po podkarpaciu z muzyką dotrzemy m.in. do Dębicy, Strzyżowa, Lubaczowa, Tarnowa, Iwonicza Zdroju, Przemyśla, Stalowej Woli, Krosna, Jarosławia nie zabraknie też dalej oddalonych miejscowości a wśród nich na naszej koncertowej mapie pojawią się Inowrocław, Lutosławice, Warszawa, Bydgoszcz i Kielce.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytut Muzyki i Tańca oraz Yamaha Music Europe – oddział w Polsce, sponsora strategicznego Sanok Rubber Company S.A., głównego sponsora PGNiG ORLEN S.A. i pozostałych sponsorów oraz partnerów:

• Pass Polska Sp. z.o.o.

• Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Miasto Sanok

• SPGK Sp. z o.o.

• Hydro Sanok Sp. z o.o.

• Fundacja Prosty Gest

• Herb

• Automet

• Witkowska Ubezpieczenia

• Impexrur

• Proma

• Slovrur

• Do-met

• Gmina Sanok

• Gmina Bukowsko

• Powiat Jarosławski

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

• Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

• Polskie Wydawnictwo Muzyczne

• Zdobywcy Talentów

• Hotel Boss

• Sklep Muzyczny Pasja

Zapraszamy Państwa do wirtualnej sali koncertowej. Będziemy ogromnie wdzięczni za komentarze i pomoc w udostępnianiu wydarzenia innym melomanom.

Niech nasza pianistyczna młodzież zagra na największej estradzie świata!