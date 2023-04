XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego w Sochaczewie 05.04.2023 10:17 Rozpoczął się XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego organizowany przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie.

Temat konkursu: „Kocham Polskę … Tradycje Narodowe ”. Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2023 r. - to ostateczny termin do nadsyłania prac plastycznych na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, ul.1 Maja 21, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: „Kocham Polskę… Tradycje Narodowe”.

W konkursie swój talent artystyczny będą mogli zaprezentować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy wykonają prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie.

W 2023 roku będziemy zachęcać polskich twórców w różnym wieku do tworzenia prac plastycznych inspirowanych: miłością do Polski, tradycjami narodowymi oraz uczuciami patriotycznymi.

Prace plastyczne mogą być wykonane: kredką, pastelami, ołówkiem, tuszem, akwarelami, farbami plakatowymi, akrylami, farbami olejnymi.

Będziemy czekać na prace plastyczne: od artystów plastyków, malarzy, tych profesjonalistów oraz amatorów-twórców z całej Polski.

Prace plastyczne, obrazy będą pokazywane na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie do 1 września 2023 r.

Serdecznie zachęcamy do tworzenia prac plastycznych.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz formy prac konkursowych będzie określać regulamin konkursu, dostępny na stronach internetowych:

www.e-sochaczew.pl

www.bibliotekamiejska.sochaczew.pl

Jarosław Miaśkiewicz

Event Manager

Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego