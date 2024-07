XI edycja 500 kajaków 2024 29.07.2024 13:51 Już niespełna tydzień dzieli nas od XI odsłony imprezy 500 kajaków. 3-4 sierpnia 2024 to data tegorocznej edycji. Ten oto największy spływ kajakowy na rzece Bug w województwie podlaskim to rekreacyjno-sportowe wydarzenie skierowane do amatorów jak i zawodowych kajakarzy, a już na pewno miłośników dobrej zabawy.

4 500 Kajaków (autor: Michał Zabokrzecki)

Drohiczyn to miejsce gdzie rozpoczyna się spływ, ale również miejsce gdzie zrodził się pomysł by w 2013 roku aktywnie uczcić 500lecie powstania województwa podlaskiego. Hasło brzmiało „500 kajaków na 500 lat województwa podlaskiego”. Ku uciesze organizatorów zjawiło się wielu gości (a dokładnie 232 załogi) z całej Polski, chcących świętować urodziny województwa. Początkowo impreza miała się odbyć jednorazowo, jednak odzew był zaskakująco ogromny dlatego doczekaliśmy się już jedenastej edycji. Rekordowa ilość zgłosiła się w 2022 roku - 1160 uczestników – 606 załóg kajakowych.

Spływ jest z możliwością wyboru: jedno lub dwudniowy. Pierwszego dnia uczestnicy startują z Plaży Miejskiej w Drohiczynie i muszą przepłynąć 29 kilometrów w kajakach by w godzinach wieczornych zameldować się w miejscowości Granne w gminie Perlejewo, gdzie czeka na nich biesiada z lokalnymi kulinariami i muzyką na żywo. Prawdziwi zapaleńcy kajaków decydują się również na drugi dzień spływu, gdzie za zadanie mają przepłynięcie dodatkowych kilometrów rzeką do miejscowości Nur.

„500 kajaków” to promocja aktywnego stylu życia jak i walorów przyrodniczych, które można podziwiać prze całe 29 kilometrów trasy. Spływ kajakowy, który miał się odbyć tylko raz urósł do rangi niepowtarzalnego wydarzenia kojarzonego z Drohiczynem i województwem podlaskim. To sportowe przedsięwzięcie zostało również docenione przez Polski Związek Kajakowy, otrzymując nagrodę w 2013 roku za największą imprezę kajakową w Polsce, a w 2016 roku uhonorowana została tytułem „Top Regionu 2015" w kategorii „Wydarzenia Sportowe roku 2015" przez słuchaczy Radia Podlasie i nominowana do Podlaskiej Marki Roku 2016. W 2019 i 2021 roku otrzymał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Podlaskiego.

Jak widać dużo się dzieje na rzece Bug, która zawsze pełniła ważną rolę w życiu mieszkańców, ale również samo miasto Drohiczyn nazywane historyczną stolicą Podlasia ma wiele do zaoferowania. Pozostając w temacie wioślarstwa możemy zwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Kajakarstwa znajdujące się w Nadbużańskim Centrum Turystyki Kajakowej ze swoją pokaźną kolekcją kajaków i jedynym w Polsce symulatorem pływania kajakiem. Miasto to też świetne miejsce dla miłośników zabytków architektury sakralnej, gdyż możemy podziwiać trzy zespoły klasztorne: Jezuitów, Benedyktynek, Franciszkanów wraz z kościołami i cerkiew św. Mikołaja. W 1999 roku miasto odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II i ślady jego wizyty odnajdziemy w Drohiczynie w postaci lądowiska czy Kopca Pamięci Podlasia.

Drohiczyn to miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a tegoroczny kalendarz wydarzeń na wakacje zadowoli szerokie grono turystów. Impreza 500 kajaków rozwija się z roku na rok coraz bardziej, pozyskując nowych sponsorów, a w tegorocznej dziesiątej edycji głównymi sponsorami wydarzenia są firmy: PPH IWONEX Iwona Księżopolska, TOPAZ oraz MOSTOSTAL Kielce.

Parterami Strategicznym Spływu są: Województwo Podlaskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Organizatorzy wciąż liczą zgłoszenia bo zapisy trwają do ostatniego wolnego kajaka. Nie pozostaje, więc nic innego jak szykować formę i chwycić za wiosło 3 sierpnia na Plaży Miejskiej w Drohiczynie. Więcej informacji o wydarzeniu na www.500kajakow.pl oraz https://www.facebook.com/500kajakow