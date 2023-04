Zapewne wiele osób zadało sobie kiedyś pytanie, w którą stronę pokierować swoją karierą po studiach. Dla jednych atrakcyjna będzie praca w wielkiej korporacji lub międzynarodowych spółkach. Dla drugich atrakcyjniejsze będzie jednak samozatrudnienie i założenie swojego biznesu. To właśnie z myślą o tej odważnej grupie powstało Wystartuj.

Tegoroczna, VII edycja odbędzie się 5 kwietnia 2023 roku, czyli już jutro w godzinach 9-16:30 na Auli Spadochronowej - głównym punkcie Szkoły Głównej Handlowej. W ramach projektu odbędą się targi startupów. Będzie wystawionych 7 startupów, które mają realne plany na przyszłość i chcą się nimi dzielić ze studentami z całej Warszawy. Gdyby ktoś się wahał, to na uczestników będą również czekać atrakcje takie jak symulator F1 od Red Bulla i pizza z Dodo pizza:-). Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu oraz do śledzenia nas na social mediach!