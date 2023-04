Wyniki XXI edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku 05.04.2023 13:31 Już od ponad dwóch dekad pomagamy rodzicom i opiekunom w coraz lepszym wyborze książek, zabawek, inicjatyw, platform edukacyjnych, kampanii czy miejsc dla dzieci. Właśnie zakończyły się obrady kapituły konkursowej, która wyłoniła nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.

W tym roku kapituła postanowiła przyznać szczególne wyróżnienie dla książek i zabawek za design. To nowość w naszym konkursie i szczególne zwrócenie uwagi na stronę estetyczną produktów. W tym roku mieliśmy ponad 400 zgłoszeń. Kapituła konkursu przyznała 210 nagród głównych, 29 wyróżnień i 5 naród za design. Ogromnie nam miło, że tak wiele firm/wydawnictw/miejsc przystępuje do konkursu z tak wspaniałymi produktami i propozycjami dla dzieci. Bardzo się cieszymy, że są z nami firmy, które od początku trwania konkursu biorą w nim udział, ale też nowe, które są z nami po raz pierwszy. Tegoroczna edycja konkursu obfitowała w bardzo interesujące zgłoszenia, które m.in. wspierają edukację dzieci i młodzieży, ale też osoby z niepełnosprawnościami.

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, inicjatyw i portali dla dzieci, które są szczególnie cenne i wartościowe dla dzieci oraz ich rozwoju społecznego, poznawczego czy emocjonalnego. KOPD chce w ten sposób promować najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty: książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne, miejsca, inicjatywy oraz portale dedykowane dzieciom.

Towarzyszymy dzieciom na każdym etapie rozwoju, wspierając rodziców i opiekunów, dostarczając wiedzy i porad. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku to kolejny sposób, by budować bezpieczny, pełen dobrych wartości świat dla najmłodszych. Szczególnie, że ostatni czas nie był łatwy, pandemia i spowodowana nią izolacja społeczna, a także wojna za naszą wschodnią granicą niesie poważne konsekwencje dla dzieci. Wymagają one wsparcia i pomocy – mówi Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, manager ds. PR i Promocji KOPD.

DLACZEGO UDZIAŁ W KONKURSIE JEST TAK ISTOTNY?

Udział w konkursie to nie tylko walor edukacyjny i możliwość prezentacji produktów (za pomocą naszych social mediów, za pośrednictwem patronów medialnych, którzy towarzyszą nam od wielu lat). Jest to jednak przede wszystkim realna pomoc – wsparcie, poprzez dokonanie opłaty konkursowej – codziennej pracy KOPD na rzecz potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Dzięki pozyskanym środkom możemy świadczyć: bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, diagnozę dzieci wykorzystywanych seksualnie, mediacje rodzinne, terapię psychologiczną dziecka i rodziny, porady prawne, porady psychologiczno-pedagogiczne, działania edukacyjne.



Jeszcze raz pięknie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Niech świat będzie zawsze przyjazny dzieciom!

Lista Laureatów XXI edycji Konkursu: https://kopd.pl/aktualnosci/laureaci-xxi-edycji-konkursu-swiat-przyjazny-dziecku/

Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 20 oddziałów terenowych w całej Polsce. Komitet Ochrony Praw Dziecka świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Więcej informacji o nas: www.kopd.pl oraz https://www.facebook.com/KomitetOPD/