Wyjątkowy świąteczny koncert Agi Zaryan i Michała Tokaja 19.12.2023 13:29 Aga Zaryan & Michał Tokaj KONCERT NOWOROCZNY na scenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie 5 stycznia o godz. 19.00 W programie niezapomniane smooth jazzowe evergreeny, piosenki świąteczne oraz wspólne kolędowanie. Bilety do kupienia w Muzeum.

Aga Zaryan to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych wokalistek jazzowych znana ze swojej wyjątkowo ciepłej barwy głosu. Michał Tokaj – pianista i kompozytor który współpracuje z Agą Zaryan od jej pierwszej płyty. Długoletnia znajomość przekłada się na doskonałe porozumienie na scenie i świetny kontakt ze słuchaczami.

Koncert noworoczny Agi Zaryan i Michała Tokaja w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie to niezwykłe wydarzenie w świątecznym klimacie. Aga Zaryan wybrała swoje ulubione standardy jazzowe które zabrzmią obok polskich i angielskich piosenek świątecznych oraz autorskich interpretacji poezji. Artystka otuli słuchaczy swoim ciepłym, aksamitnym głosem, który stworzy niezwykłą atmosferę. Nie obędzie się też bez wspólnego śpiewania kolęd.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie mieści się w zabytkowej oficynie dworskiej z salą koncertową o niepowtarzalnej akustyce. Organizuje koncerty od lat 90. Na scenie Muzeum regularnie występują artyści z kraju i zagranicy, od muzyki klasycznej przez jazz do muzyki popularnej.



Bilety: normalny – 80 zł, ulgowy – 70 zł (młodzież, studenci, seniorzy)



Kontakt: k.lach@mshm.pl

Telefon: 22 75872 66

Adres: pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków