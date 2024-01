THE RITE OF MARIMBAS. KONCERT KARNAWAŁOWY 09.01.2024 13:13 13 stycznia 2024, godz. 19.00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Wykonawcy

Miłosz Rutkowski | marimba

Elwira Ślązak | marimba

Mateusz Smoczyński | skrzypce, skrzypce barytonowe

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Piotr Wacławik | dyrygent

Program

Stanisław Moniuszko

Bajka. Uwertura fantastyczna

Robert Oetomo

Soar. Koncert nr 1 na marimbę i orkiestrę smyczkową

przerwa

Mateusz Smoczyński

Symphonic Syncopations. Koncert na skrzypce, skrzypce barytonowe, marimbę i orkiestrę

PRAWYKONANIE

Paul Dukas

Uczeń czarnoksiężnika



Popularna Bajka Moniuszki z 1848 roku (określona jako „uwertura fantastyczna”) to przykład sugestywnej muzyki quasi-programowej, której skontrastowane tematy układają się w fascynującą „opowieść” – jednak nie dowiadujemy się, o czym – kompozytor pozostawił to wyobraźni słuchacza, nie zdradzając literackiego programu. Można żałować, że ta urocza symfoniczna miniatura pozostała odosobniona w twórczości autora, który niemal całkowicie oddał się formom wokalnym – pieśni i operze, swój symfoniczny talent objawiając nie raz jeszcze, lecz tylko w uwerturach i interludiach swych dzieł scenicznych.

Paul Dukas, francuski kompozytor z pokolenia sławnego Claude’a Debussy’ego, to postać nieco dziś zapomniana – tylko nieliczne jego dzieła (niewiele też się ich zachowało, bo krytyczny autor sam unicestwił sporą część własnej spuścizny) powracają na koncertowe i teatralne sceny, lecz jego imię unieśmiertelniło scherzo symfoniczne Uczeń czarnoksiężnika na motywach ballady Johanna Wolfganga Goethego. Pełen traktowanej z przymrużeniem oka grozy utwór opisuje harce zaklętej miotły (symbolizują ją groteskowe brzmienia fagotu), która wymknęła się spod kontroli młodemu czarodziejowi – utwór stanowi „podręcznikowy” przykład muzyki programowej, podążającej dźwiękami za literackim pierwowzorem.

Mateusz Smoczyński należy do najciekawszych muzycznych indywidualności swego pokolenia i czołowych współczesnych skrzypków jazzowych. Jest laureatem prestiżowych nagród, występował na najważniejszych scenach i festiwalach jazzowych niemal na całym świecie, współpracując z plejadą najwybitniejszych gwiazd jazzowej sceny. Ma w dorobku kilkadziesiąt płyt. Od kilkunastu lat jest liderem kwintetu, założycielem New Trio oraz współzałożycielem fascynującego Atom String Quartet – pierwszego w Polsce kwartetu smyczkowego grającego jazz. Sinfonia Iuventus miała już okazję współpracy z tym inspirującym muzykiem, między innymi biorąc udział w prawykonaniu jego Koncertu podwójnego na skrzypce i saksofon tenorowy 2PiX (luty 2022), teraz – kolejne prawykonanie! Symphonic Syncopations to kolejne dzieło, w którym autor nie ukrywa swojej fascynacji sztuką amerykańskiego kompozytora-minimalisty Johna Adamsa, zwłaszcza jego kompozycją Shaker Loops, wykorzystując struktury repetytywne i eksponując element rytmu i jego przekształceń w grooves marimby i orkiestry, podczas gdy partia solowych skrzypiec dialoguje z nimi, pozostawiając wykonawcy także duże pole do improwizacji.

Twórca zaprezentowanego po raz pierwszy w 2013 roku Soar. Koncertu na marimbę i smyczki, australijski perkusista i kompozytor Robert Oetomo w autorskim komentarzu anonsuje tradycyjną formę trzyczęściowego, wirtuozowskiego koncertu, który łączy inspiracje klasyczne (wskazując na Bacha, Mozarta, Beethovena, Rachmaninowa, Dvořáka i Strawińskiego) oraz... wpływy rock’n’rolla.

W partiach marimby dwóch utworów wieczoru zaprezentuje się dwoje solistów – Miłosz Rutkowski to wibrafonista i kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Muzyczną karierę rozpoczął w 1992 roku, debiutując z założonym przez siebie zespołem Salted Peanuts. Jest laureatem wielu konkursów, intensywnie koncertuje w Polsce i za granicą. Jego utwory na wibrafon i marimbę zostały wydane przez Norsk Musikforlag. Obecnie jest Pierwszym Perkusistą w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i koncertuje zarówno solo, jak i z własnymi zespołami oraz z grupą perkusyjną Repercussion.

Elwira Ślązak, która ukończyła z wyróżnieniami Konserwatorium Muzyczne w Paryżu i Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli, legitymuje się imponującym portfolio nagród i koncertowo-fonograficznych osiągnięć. Wraz z Gabrielem Collet tworzy ceniony duet marimbafonowy Axoum Duo. Artystka jest pomysłodawczynią i współorganizatorką International Marimba Masterclasses – kursów mistrzowskich marimby dla uczniów i studentów w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Dokonała wielu prawykonań utworów jako solistka, z orkiestrą oraz utworów dedykowanych Axoum Duo.

Prowadzący koncert Piotr Wacławik jest absolwentem (2020) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Mirosława Jacka Błaszczyka i Krzysztofa Firlusa w klasie violi da gamba. Od sezonu artystycznego 2022/2023 pełni funkcję dyrygenta-asystenta Filharmonii Narodowej w Warszawie. Został również wybrany na stanowisko dyrygenta-asystenta na rok 2024 w Aspen Music Festival and School w USA Jest także doktorantem i wykładowcą Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych im. Leoša Janáčka w Brnie oraz wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureat wielu nagród na międzynarodowych konkursach dyrygenckich. Jako dyrygent zadebiutował w wieku 19 lat z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej. Był dyrygentem-rezydentem Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej oraz dyrygentem-asystentem w Operze Śląskiej oraz w Operze Krakowskiej.

