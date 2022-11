Stowarzyszenie Czwarta Ściana - „Młodzi filmowcy”

Odnosząc się do myśli, że pasją do filmu i kultury warto zarażać od najmłodszych lat, Stowarzyszenie Czwarta Ściana postanowiło wprowadzić warszawską młodzież w tematykę filmową poprzez organizację niezwykłego projektu. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Kultura Dostępna organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego został stworzony projekt "Młodzi Filmowcy", czyli cykl warsztatów, spotkań i wyjść edukacyjnych dla młodzieży z Domu Dziecka skupionych w ramach Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie. Podczas realizacji projektu szczególnie ważne było skupienie uwagi na młodzieży, która na co dzień ma utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, a poprzez udział w warsztatach mogła zarówno poznać wybrane elementy produkcji filmowej, jak też dowiedzieć się więcej o poszczególnych zawodach filmowych i zainspirować się przy dokonywaniu własnych wyborów na przyszłość.