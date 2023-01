Startują bezpłatne warsztaty “Koduj z Gigantami - Retroprogramowanie” 10.01.2023 11:25 Po półrocznej przerwie powraca największe programistyczne wydarzenie dla dzieci i młodzieży. Już w lutym odbędzie się kolejna edycja “Koduj z Gigantami”, czyli bezpłatnej akcji edukacyjnej, która obejmie Warszawę i całą Polskę! W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się podstaw programowania, a przy tym poznają gry z czasów młodości swoich rodziców. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem MEiN, GovTech Polska, ORE, NASK oraz licznych włodarzy miast, w których odbędą się zajęcia, w tym prezydenta miasta - Pana Rafała Trzaskowskiego.

Wyruszmy razem w przeszłość śladami najpopularniejszych gier! Już od 4 do 26 lutego dzieci i młodzież z całej Polski będą mogły wcielić się w rolę programistów sprzed lat, którzy stworzyli klasyki gier komputerowych i wideo. Okazją do tego będzie akcja “Koduj z Gigantami - Retroprogramowanie”, czyli kolejna odsłona cyklicznego wydarzenia z programowania dla dzieci i młodzieży, które organizowane jest bezpłatnie już po raz 12.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie w ponad 100 miastach w całej Polsce oraz online w dniach od 4 do 26 lutego 2023.

W Warszawie warsztaty prowadzone będą stacjonarnie pod adresem:

- ul. Górczewska 216 - 4, 11 i 18 lutego

- ul. Samarytanka 11A- 11 lutego

- ul. Wrzeciono 9- 4 i 11 lutego

- ul. Erazma z Zakroczymia 15- 11 lutego

- ul. Krucza 46 -5, 12 i 18 lutego

- ul. Teligi 6 - 11 i 19 lutego

- ul. Osiecka 28/32- 4 i 11 lutego

- ul. Wałbrzyska 11- 5, 11 i 25 lutego

- ul. Żegańska 18- 5 i 12 lutego

Zapisy na wydarzenie możliwe są na stronie www.kodujzgigantami.pl .

Dzięki wykorzystaniu wielu nowoczesnych środowisk programowania spróbujemy połączyć ze sobą świat dzieci i świat rodziców. W zajęciach, specjalnie dostosowanych do grup wiekowych, mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w wieku od 7 do 19 lat.

O akcji “Koduj z Gigantami”

“Koduj z Gigantami” to organizowana już od 7 lat ogólnopolska akcja bezpłatnych warsztatów programistycznych dla dzieci i młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest szkoła programowania dla dzieci i młodzieży Giganci Programowania. W lutym 2023 roku akcja odbywać się będzie już po raz 12!

Wszystko zaczęło się od 50 uczniów w Warszawie, a obecnie w akcji biorą udział dziesiątki tysięcy uczestników z całej Polski - stacjonarnie i online, a także młodzi fani kodowania w ponad 10 państwach na świecie.

Z edycji na edycję rośnie liczba uczestników oraz miejsc, w których odbywają się warsztaty, ale idea wydarzenia wciąż pozostaje ta sama - chcemy pokazać, że programowanie nie ma granic. Przygodę z programowaniem może zacząć każdy, niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania - mówi Dawid Leśniakiewicz, jeden z organizatorów wydarzenia i co-founder szkoły Giganci Programowania.

Programistyczna podróż do przeszłości

Środowiska i języki programowania takie jak np. Minecraft Education Edition, Scratch, Visual Studio, Python, C# i C++ zabiorą dzieci i młodzież w podróż do przeszłości - do świata gier komputerowych ich rodziców. Ucząc się skryptów i podstaw programowania dowiedzą się jak nadać starym grom i programom nowe życie. Stworzenie własnej strony internetowej? Zaprojektowanie gry komputerowej lub samodzielnego programu? Wszystko jest możliwe podczas akcji “Koduj z Gigantami”!

Dla uczestników warsztatów będzie to zatem okazja, aby postawić pierwsze kroki w programowaniu, ale też poznać gry, którymi zachwycali się ich rodzice oraz dowiedzieć się wiele ciekawostek o technologiach, w jakich były tworzone. Rodzice natomiast będą mogli wybrać się w sentymentalną podróż i przypomnieć sobie tytuły ulubionych rozgrywek, a także wziąć udział w edukacyjnym webinarze z psychologiem dziecięcym o uzależnieniu dzieci od gier i komputerów.

Każda edycja “Koduj z Gigantami” ma swój motyw przewodni. Co kryje się pod nazwą tej obecnej? Przyjdź na zajęcia i razem z nami odkoduj Retroprogramowanie! - zaprasza organizator akcji Dawid Leśniakiewicz, co-founder szkoły Giganci Programowania

Akcja odbywać się będzie w całej Polsce stacjonarnie i online w dniach od 4 do 26 lutego.

Na zajęcia można zapisywać się od 9 stycznia na stronie internetowe wydarzenia www.kodujzgigantami.pl .

***

Giganci Programowania to innowacyjna szkoła dla dzieci i młodzieży zainteresowanych nowymi technologiami oraz programowaniem komputerów. Dzięki pomysłowi, który zrodził się w głowach czterech absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ciągu 7 lat obecności na rynku z kursów Gigantów Programowania skorzystało już ponad 100 000 osób w wieku od 7 do 19 lat.