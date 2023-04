Spektakl "Saturday" w Broadway Musical School 18.04.2023 13:55 "Saturday" to barwna, pełna przebojowej muzyki opowieść o uwolnieniu młodych ludzi ze szponów uzależnienia od telefonów komórkowych, mediów społecznościowych i internetu. Autor zestawia wszechogarniającą cyfryzację naszego życia, technokrację, panowanie aplikacji i algorytmów z wartościami jakimi są bezpośrednie relacje, uczucia i autentyczne emocje oraz bycie tu i teraz.

Broadway Musical School to największa szkoła musicalowa w Polsce, która kształci blisko 1000 uczniów (młodzież i dzieci) w 20 oddziałach w Polsce. Powstała w 2015 roku - pierwsze trzy oddziały w Warszawie. W kolejnych latach powstawały kolejne, aż do dzisiejszej postaci, w której dziś pracuje blisko 140 instruktorów. Obecnie Broadway Musical School liczy osiem oddziałów w Warszawie, trzy w Trójmieście (dwa w Gdańsku oraz jeden w Gdyni), po dwa we Wrocławiu i Krakowie oraz po jednym w Poznaniu, Łodzi i w Katowicach. Zajęcia w Broadway Musical School to 24 godziny miesięcznie profesjonalnych zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży przez czynnych zawodowo artystów, którzy oprócz poszerzenia horyzontów artystycznych, pomagają w autoprezentacji, umacniają pewność siebie i przełamują nieśmiałość. Na program szkoły składają się: zajęcia wokalne, taneczne oraz aktorskie. .

W ramach działalności Broadway Musical School, w ostatnim czasie została powołana Fundacja Broadway, która ma za zadanie popularyzację edukacji artystycznej, krzewienie kultury wśród młodzieży, docieranie z wiedzą i kulturą do różnorodnych środowisk zarówno w wielkich miastach jak i małych miejscowościach na terenie całego kraju.

Od 2015 roku wystawiliśmy pięć pełnometrażowych autorskich musicali: "Bitwa o Broadway", "Saturday", "Kalyani", "Cudowne Marzenia" oraz jubileuszowy koncert musicalowy "Broadway Show". Finałem roku nauki jest autorski musical wystawiany na deskach teatru. W 2022 roku nasze spektakle obejrzało ponad 5000 widzów.

W tym sezonie realizujemy spektakl "Saturday", którego akcja dzieje się w amerykańskiej szkole w 2056 roku. To barwna, pełna przebojowej muzyki opowieść o uwolnieniu młodych ludzi ze szponów uzależnienia od telefonów komórkowych, mediów społecznościowych i internetu. Autor zestawia wszechogarniającą cyfryzację naszego życia, technokrację, panowanie aplikacji i algorytmów z wartościami jakimi są bezpośrednie relacje, uczucia i autentyczne emocje oraz bycie tu i teraz.

Musical zostanie wystawiony w maju i czerwcu 2023 roku na deskach teatrów w pięciu miastach: we Wrocławiu (17.05), w Gdyni (31.05), w Poznaniu (11.06), w Chorzowie (5.06) oraz w Warszawie (14.06, 17.06, 20.06).