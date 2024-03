Sinfonia Iuventus zaprasza na koncert MENDELSSOHN | SZYMANOWSKI | BRAHMS 04.03.2024 13:10

1

MENDELSSOHN | SZYMANOWSKI | BRAHMS

9 marca 2024, godz. 19.00

Muzeum Historii Polski, Sala Audytoryjna

Cytadela Warszawska, u. Gwardii 1



Wykonawcy

Krzysztof Jakowicz | skrzypce

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

George Tchitchinadze | dyrygent

Program

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Uwertura koncertowa Cisza morska i szczęśliwa podróż op. 27

Karol Szymanowski

I Koncert skrzypcowy op. 35

przerwa

Johannes Brahms

IV Symfonia e-moll op. 98



Ostatnia z czterech symfonii Brahmsa swą premierę miała niecałe dwa lata przed jego śmiercią – jak wiele późnych dzieł autora, także ją przenika nastrój melancholii, szczególnie obecnej we wzruszającej części pierwszej. Końcowy fragment to kunsztowna i dość w muzyce symfonicznej nietypowa passacaglia – wariacje nawiązujące do formy z czasów baroku (także poprzez cytat tematycznego motywu z kantaty Nach dir, Herr, verlanget mich Bacha, którego wielbicielem był Brahms). Cała symfonia, mimo tradycyjnej architektoniki, zawiera wiele nowatorskich i oryginalnych elementów formalnych; stała się jedną z najważniejszych pozycji kanonu późnoromantycznej symfoniki, uchodzi też za najdonioślejsze osiągnięcie muzyki orkiestrowej Brahmsa.

I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego (dedykowany Pawłowi Kochańskiemu) powstawał w kresowym Zarudziu, w czasie I wojny światowej. Był to moment bardzo szczególny, gdy kompozytor miał świeżo w pamięci swe zachwyty urodą śródziemnomorskiego pejzażu i wspaniałością włoskiej kultury, odkrywanych wcześniej w czasie długich podróży – teraz zaś pozostawał otoczony przez dziejowe burze, które wkrótce unicestwić miały idylliczny świat jego młodości. Kompozycje z tego czasu są wyrazem eskapizmu ku rejonom wysublimowanej muzycznej zmysłowości: „…jestem bardzo kontent z całości – znów różne nowe nutki – a zarazem trochę powrotu do starego. Całość strasznie fantastyczna i nieoczekiwana”, relacjonował kompozytor w liście do przyjaciela, Stefana Spiessa. Genialny koncert stanowi twórcze apogeum tego okresu i wciąż budzi podziw oryginalnością formy i faktury, subtelnością brzmienia, niezwykłą, oniryczną aurą. Usłyszymy to arcydzieło w mistrzowskim wykonaniu Krzysztofa Jakowicza, jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków, którego zasługi artystyczne i pedagogiczne są powszechnie znane i podziwiane – warto podkreślić, że muzyka Szymanowskiego jest mu szczególnie bliska i prezentował ją wielokrotnie publiczności wielu krajów.

Morski żywioł bywał inspiracją dla wielu muzycznych dzieł różnych epok i gatunków, należy do nich fantazja Beethovena Meeresstille und Glückliche Fahrt (1815) powstała z inspiracji dwoma wierszami Goethego. Co ciekawe, nawiązał też do nich Felix Mendelssohn w swej uwerturze o tym samym tytule (1832). Rezygnuje jednak z chóru wykonującego poetycki tekst, jak u poprzednika, a programową treść oddaje wyłącznie sugestywnymi środkami orkiestrowymi, malując dźwiękami obraz spokojnego morza w wolnym pierwszym odcinku, w drugim zaś, żywym – burzy, przed którą doświadczony żeglarz zdoła szczęśliwie umknąć do bezpiecznego portu.

Koncert będzie kolejną okazją spotkania z dyrygencką sztuką Georga Tchitchinadze – to jeden z najbardziej lubianych muzyków Gruzji, który błyskawicznie zdobył uznanie publiczności i krytyków ze względu na imponujące muzyczne umiejętności, smak i wyobraźnię, a jednocześnie ciepło i wrażliwość w kontaktach z publicznością i muzykami. Rozpoczął swoją karierę jako dyrygent operowy w 1998 roku, przez kolejne dekady dał się poznać jako wszechstronny artysta, obecny na wielu ważnych scenach i estradach swojego kraju i za granicą. Obecnie prowadzi klasę dyrygentury i stoi na czele Wydziału Operowego w Państwowym Konserwatorium w Tbilisi. George Tchitchinadze współpracował z wieloma polskimi orkiestrami, a wszystkie jego koncerty w naszym kraju spotykały się z gorącym przyjęciem. [pmac]



Bilety: MHP, bilety24.pl, ebilet

Bilety normalne: 50 zł / miejsce

Bilety ulgowe: 40 zł / miejsce

przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom powyżej 70 roku życia oraz osobom z orzeczoną grupą inwalidzką bądź orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Partner: Muzeum Historii Polski

Patronat medialny: TVP Kultura, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa, Presto, polmic.pl

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców

www.sinfoniaiuventus.pl