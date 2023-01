Sen w roli głównej, czyli prapremiera „Snu na gapę” w Teatrze Guliwer. 09.01.2023 15:01 Już 14 stycznia w Teatrze Guliwer odbędzie się prapremiera sztuki ”Sen na gapę” Grzegorza Uzdańskiego, którą wyreżyseruje dyrektor teatru Robert Drobniuch. Spektakl dla widzów od lat 6 będzie pierwszą premierą na dużej scenie w nowym roku.

1

Grzegorz Uzdański, poeta i pisarz, debiutuje jako autor w teatrze. Jego „Sen na gapę” to niezwykle barwna opowieść o marzeniach, niewielkich smutkach i nieco większych strachach, które mieszkają w środku każdego z nas. Tytułowy sen zamiast przyśnić się, gubi swój bilet do działu nocnego i trafia do krainy myśli, wspomnień i uczuć głównej bohaterki.

- Najpierw był pomysł na tekst do piosenki ,,Sen” wspaniałego zespołu Jerz Igor - przyszło mi do głowy, że jeden mały sen nie zdążył się komuś przyśnić i musi czekać w poczekalni na następną noc. Potem, kiedy Robert Drobniuch poprosił mnie o pomysł na spektakl, pomyślałem, żeby tę historię rozwinąć - co by było, gdyby nieśmiały, delikatny sen, który nie zdążył się przyśnić małej dziewczynce, Ani, musiał wyruszyć w podróż po jej psychice, napotykając na jej wspomnienia, lęki, ważne dla niej obrazy? Wymyśliłem dziewczynkę, która będzie wędrować razem ze snem i orła z polskiego godła, który zapomniał, jak się lata – mówi Grzegorz Uzdański.

Poetycka opowieść ze snem w roli głównej zabierze widzów w wyjątkową podróż.

- Autor zaprasza nas do pozornie abstrakcyjnego świata, w którym jak się okazuje, możemy dość szybko rozgościć się i poczuć jak u siebie. Ten świat wypełniają zapamiętane przez Anię, bohaterkę spektaklu, krajobrazy, myśli i słowa, które przemykają niczym niekontrolowany montaż filmowy. Wspólnie z nią wyruszamy w przenikliwą podróż, której nie da się zapomnieć – opowiada reżyser Robert Drobniuch.

Nad realizacją spektaklu obok Roberta Drobniucha i Grzegorza Uzdańskiego, czuwa wielu znakomitych tworów: scenografka Katarzyna Proniewska-Mazurek, kompozytor Piotr Kurek, twórcy multimediów Magdalena Łazarczyk i Łukasz Sosiński, Błażej Twarowski odpowiedzialny za ruch sceniczny i reżyser świateł Prot Jarnuszkiewicz.

Na scenie zobaczymy Katarzynę Brzozowską, Izabellę Kurażyńską, Ewę Scholl, Georgi Angiełowa, Pawła Jaroszewicza, Damiana Kamińskiego i Adama Wnuczko z zespołu aktorskiego Guliwera oraz gościnnie Wandę Konisevich.



Bilety na spektakle i więcej informacji o przedstawieniu dostępne są na stronie teatru www.teatrguliwer.pl.

Widzowie proszeni są o zachowanie swoich biletów i na dobry sen, włożenie ich pod poduszkę.

Partnerzy i patroni medialni premiery: Wydawnictwo Tashka, Sensorysie, przekrój.pl, Zwykłe Życie, Ładne Bebe, czasdzieci.pl, Gazeta Dzieci, Polskie Radio RDC.