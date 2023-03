Radiowy Festiwal Teatralny – RFT Monodram 22.03.2023 15:31 Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia Audytorium17 patronem medialnym pierwszej edycji festiwalu teatralnego RFT-Monodram

Już niebawem rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu teatralnego RFT-Monodram – organizowanego przez Polskie Radio Rzeszów. Spośród ponad 40 nadesłanych zgłoszeń rada artystyczna w składzie: Cezary Morawski, Edyta Kluk-Wisz, Małgorzata Machowska i Jagoda Rall, wybrała dziesięć spektakli, które zakwalifikowały się do konkursu głównego festiwalu.

W związku z rezygnacją jednego z uczestników – Pana Dariusza Siastacza ze spektaklem „Słoń” – rada artystyczna jednogłośnie podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do konkursu głównego spektaklu pt. „Audiencja” w wyk. Piotra Zawadzkiego, który jako pierwszy poza wybraną „dziesiątką” uzyskał największą ilość punktów.

Wszystkie decyzje rady artystycznej zostały zawarte w protokole posiedzenia.



REPERTUAR PRZEGLĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO RADIOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO RFT MONODRAM 23-26.03.2023



23.03.2023

13:00 – „Mamy problem. Monodram macierzyński.” – wyk. Magdalena Bochan-Jachimek

17:00 – „Balkon Goldy” – wyk. Ernesta Winnicka

19:00 – GALA OTWARCIA – koncert Mariusz Oziu Orzechowski



24.03.2023

10:00 – „Iwan Karamazow zwraca bilet” – wyk. Michał Studziński

13:00 – „Jordan” – wyk. Zuzanna Bernat

17:00 – „DAGNY.BRECHT. Księżniczka żebraków.” – wyk. Dagny Mikoś

20:00 – „Voyage. Voyage. Cytrynowa podróż” – wyk. Bogusława Schubert



25.03.2023

10:00 – „Audiencja” – wyk. Piotr Zawadzki

13:00 – „Sonata Kreutzerowska” – wyk. Daniel Salman

17:00 – „Stryjeńska. Let’s dance, Zofia!” – wyk. Dorota Landowska

20:00 - „Kamień na kamieniu” - wyk. Andrzej Róg



26.03.2023

18:00 – GALA FINAŁOWA i rozdanie nagród

19:00 – pokaz mistrzowski „Oriana Fallaci” – wyst. Ewa Błaszczyk



Wizją Festiwalu jest poszukiwanie małych, kameralnych form teatralnych, w których słowo stanowi podstawową materię struktury spektaklu. Jesteśmy przekonani, że to słowo właśnie ma moc kreowania świata, a więc jest kluczem do „teatru wyobraźni” jakim jest słuchowisko radiowe.

Ponadto poprzez specyficzną technologicznie formułę festiwalu, pragniemy otworzyć nowe pole poszukiwań dla twórców żywego teatru, nadać spektaklom nowe, autonomiczne formy, tak by zaprezentować je nowej widowni, zarówno w formie radiowej jak i w cyfrowej przestrzeni dostępnej publiczności, która w ten sposób może poznać i docenić moc teatralnej wypowiedzi.

Festiwal organizowany jest w formule konkursu przedstawień teatralnych.

Wszystkie spektakle będą prezentowane w Studiu Koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów przy ul. Zamkowej 3.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny, po uprzedniej rezerwacji miejsca drogą mailową teatr@radio.rzeszow.pl lub telefoniczną 608 405 169.

Prosimy w zgłoszeniu o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu i tytułu spektaklu.

Na spektakle będą wpuszczane tylko osoby, które dokonały rezerwacji.