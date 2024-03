Projekt nowaEdukacja 04.03.2024 13:42 Pogarszający się stan edukacji w Polsce jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju społecznego, gospodarczego i jednostkowego potencjału kraju. Narastający problem dotyczy szeroko pojętej jakości nauczania. Z biegiem lat zauważalne jest coraz większe pogorszenie warunków w szkołach, brak odpowiednich środków dydaktycznych, a także niskie wyniki w międzynarodowych rankingach edukacyjnych.

Jak my, jako uczniowie, możemy wpłynąć na poprawę warunków szkolnych? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie podczas wydarzenia projektu nowaEdukacja!

Projekt nowaEdukacja jest dedykowany uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych! Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat edukacji i roli samorządów uczniowskich poprzez interaktywne i edukacyjne spotkanie, zawierające elementy dyskusji, paneli oraz praktycznych zajęć. Uczestnicy z ponad 200 szkół w Polsce będą mieć okazję dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami, co pozwoli im zdobyć konkretne umiejętności niezbędne do efektywnego pełnienia funkcji w samorządach uczniowskich.

Naszym głównym celem jest podniesienie kompetencji młodzieży, aby mogli skuteczniej reprezentować społeczności uczniowskie i współpracować z organami szkolnymi. Działając razem, tworzymy zaangażowanych i świadomych liderów, co pozytywnie wpłynie na kulturę szkolną oraz relacje między nauczycielami.

Dołącz do naszego wydarzenia i śledź nasze profile na mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami oraz inspirującymi treściami dotyczącymi edukacji i samorządności uczniowskiej!

Instagram: https://www.instagram.com/nowa.edukacja/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nowa.edukacja

Strona www: https://nowaedukacja.eu/