Premiera spektaklu ,,Nawrócony’’ Teatru Klasyki Polskiej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie 11.01.2024 12:18 Błyskotliwy dowcip, subtelny sarkazm i lekkość narracji. Jednak pod tą atrakcyjną powierzchnią kryje się wstrząsająca diagnoza stanu relacji społecznych. Ponoć złego diabli nie wezmą. W przypadku pana Łukasza (Sławomir Orzechowski), starego skąpca, to powiedzenie nabiera nowego dosłownego znaczenia… Serdecznie zapraszamy na spektakl „Nawrócony” w reżyserii Piotra Gralaka, którego premiera odbędzie się już 20 stycznia w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Kolejne wystawienia sztuki zaplanowane są na 21, 22 oraz 23 stycznia.

„Dzisiejszy świat taki chciwy”– stwierdza skąpiec, główny bohater, prosząc o miłosierdzie. Pazerny egoista uczestniczy w spotkaniu przyjaciół, które wymyka się spod kontroli. Nieoczekiwanie trafia do piekła, gdzie zostanie osądzony i skazany. Miejsce to okazuje się bardzo podobne do ówczesnej Warszawy. „Sen nie sen, sen nie sen” wypowiada na koniec, wątpiąc w realność tego doświadczenia.

Spektakl złożony jest z dwóch opowiadań Bolesława Prusa: „Opowiastki cmentarne” oraz „Nawrócony”. Utwory te powstały w 1875 i 1881 roku, kiedy to autor miał zaledwie 28 i 34 lata i pracował jako dziennikarz prasowy, opisujący krzywdy i absurdy życia ówczesnej Warszawy. Ten piętnujący ton przemienia w opowiadaniach w baśniową konwencję, w ramach której ukryte intencje niespodziewanie się demaskują, a niesprawiedliwość skutkuje nadprzyrodzoną interwencją. Co ciekawe, Prus „Pozytywista” sięga do konwencji snu, wyprzedzając tym swoją epokę i wprowadzając czytelników w zawiłości umysłu ludzkiego.

Główną rolę nawróconego Łukasza kreuje Sławomir Orzechowski. Na scenie pojawią się również Gizela Bortel, Aurelia Sobczak, Michał Barczak, Michał Jarmicki, Bartosz Turzyński, oraz Maciej Wyczański.

Spektakl skupia się na realistycznym wizerunku postaci, aby prócz sytuacyjnego komizmu ocalić przenikliwość obrazu wzajemnych relacji międzyludzkich. Nawrócenie głównego bohatera jest pytaniem o wartość życia każdego z nas, o to jak traktujemy siebie i innych, o to jak kreujemy nasze otoczenie tu i teraz. Wtedy, w końcu XIX wieku, a także dzisiaj.

„W tym roku, w którym piszę te słowa, mija 111 rocznica śmierci Bolesława Prusa. Na jego nagrobku na warszawskich Powązkach rzeźbiarz Stanisław Jackowski umieścił napis: «Serce serc». Ale dlaczego? Tę zagadkę warto rozwiązać oglądając spektakl”– mówi reżyser Piotr Gralak.

Bilety dostępne na stronie: Teatr Klasyki Polskiej "Nawrócony" | Bilety Online, Opis, Recenzje | 2024, 2025 - biletyna.pl

Reżyseria i adaptacja: Piotr Gralak

Współpraca reżyserska: Wojciech Stupnicki

Scenografia: Anna Macugowska

Kostiumy: Kinga Kubiak

Muzyka: Marcin Pospieszalski

Reżyseria światła: Rafał Wróblewski

Inspicjentka: Barbara Ojrzeńska

Produkcja: Karolina Dąbrowska

OBSADA:

Sławomir Orzechowski: Nawrócony

Michał Jarmicki: Sędzia

Bartosz Turzyński: Prokurator

Maciej Wyczański: Adwokat

Aurelia Sobczak: Diabeł

Michał Barczak: Stefan, Mularz, Stróż, Posłaniec

Gizela Bortel: Maria, Żebraczka, Stolarzowa, Córka