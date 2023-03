Premiera płyty "Mickiewicz na 3 głosy" 17.03.2023 15:18 POEZJA ADAMA MICKIEWICZA W NOWEJ ODSŁONIE CD „Mickiewicz na 3 głosy” - MUZYKA GABRIEL COLLET PREMIERA PŁYTY 4 kwietnia 2023, godz. 18 Sale Redutowe Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

GABRIEL COLLET - kompozytor cyklu pieśni do sonetów Mickiewicza

SOPHIA MUÑOZ - konsultantka muzyczna; znakomita pianistka, kameralistka www.sophia-munoz.com

ANDRZEJ PĄGOWSKI - wybitny polski plakacista i grafik - projekt okładki

PROF. JERZY BRALCZYK - znawca twórczości A. Mickiewicza - komentarz do płyty

JAROSŁAW REGULSKI - uznany reżyser dźwięku; nagranie, editing, mastering

Nagrań dokonano w Studio S4 Polskiego Radia, w listopadzie 2022

ARTYŚCI WYKONAWCY:

MARCIN BRONIKOWSKI – baryton, wybitny śpiewak operowy, występujący na scenach Polski, Europy, obu Ameryk, Azji, Australii i Nowej Zelandii, m.in. w Covent Garden w Londynie, Teatro alla Scala w Mediolanie, Grand Teatro La Fenice w Wenecji czy w Teatrze Bolszoj w Moskwie. Absolwent wydziału śpiewu operowego i aktorstwa w Konserwatorium Muzycznym w Sofii, doskonalił się w mediolańskiej La Scali u Carlo Bergonziego. W swoim repertuarze posiada ponad 40 głównych barytonowych ról operowych, liczne pieśni i oratoria. Jest jurorem międzynarodowych konkursów, prowadzi klasy mistrzowskie dla studentów. W 2022 obchodzi jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. www.marcinbronikowski.com

AXOUM DUO

ELWIRA ŚLĄZAK – marimbafonistka, perkusistka, solistka, kameralistka. Od 2000 wraz z Gabrielem Collet – francuskim marimbafonistą i kompozytorem tworzy AXOUM DUO – jedyny stały duet marimbafonowy. Od 2008 współpracuje (jako Axoum Duo) z barytonem Marcinem Bronikowskim. Występuje z orkiestrami i artystami polskimi i zagranicznymi w większości krajów Europy, w Azji oraz w Australii, m.in. podczas „Warszawskiej Jesieni”, w Auditorio di Tenerife, Braunshweug Festival Classix, Shanghai Concert Hall czy podczas „The Ten Days on the Island Festival” na Tasmanii. Nagrywa muzykę do filmów. Artystka jest jurorką międzynarodowych konkursów oraz wykładowczynią kursów w Uniwersytetach w Europie i Azji. Jest laureatką nagród na międzynarodowych konkursach. Ukończyła Konserwatorium Muzyczne w Paryżu, Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli (klasa perkusji) oraz Konserwatorium Królewskie w Antwerpii (solistyczne studia podyplomowe w klasie marimby) z najwyższymi wyróżnieniami. www.elwiraslazak.com

GABRIEL COLLET - urodzony we Francji, mieszkający w Polsce perkusista - marimbafonista, kompozytor muzyki filmowej i klasycznej. Jest autorem utworów instrumentalnych i symfonicznych, prawykonanych w Polsce i na świecie. Jego kompozycje były dotychczas prezentowane m.in. w Auditorio de Tenerife, Shanghai Concert Hall, na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, na Ten Days on the Island Festival ( Tasmania). W swojej dotychczasowej karierze muzyka występował z uznanymi artystami, zespołami i orkiestrami, m.in. z zespołem Craiga Armstronga (Massive Attack), Anne Pierlé, z Januszem Olejniczakiem. Od 2008 stałe współpracuje z barytonem Marcinem Bronikowskim. Dokonał wielu prawykonań oraz nagrań utworów jako solista oraz z AXOUM DUO – duecie współtworzonym z Elwirą Ślązak. Jest jurorem konkursów międzynarodowych oraz wykładowcą uniwersytetów muzycznych w Europie i Azji. Jest laureatem wielu konkursów międzynarodowych oraz jest stypendystą MKiDN. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Paryżu, Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli w klasach perkusji oraz solistyczne studia podyplomowe w klasie marimby w Konserwatorium Królewskim w Antwerpii z najwyższymi wyróżnieniami. www.gabrielcollet.com

CYKL 11 PIEŚNI do poezji Adama Mickiewicza jest pierwszym w Polsce i na świecie cyklem napisanym na dwie marimby i baryton, łączącym uznaną formę̨ klasycznej pieśni z instrumentem, który dzięki oryginalnej barwie, nadaje poezji nowy świeży rys.

MARIMBA podbija sale koncertowe, łączy przeszłość z przyszłością̨. Dzięki bogactwu możliwości marimby – od tonów mistycznych do niezwykle energetycznych, słuchacze w każdym wieku odkryją na nowo dzieła Wieszcza oraz usłyszą jego poezję w innym muzycznym wymiarze.