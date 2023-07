Popłyń 29 lipca z nurtem piosenki turystycznej – czas na Festiwal „SpłyWarka” 25.07.2023 09:34 Przed nami tradycyjne, lipcowe wydarzenie w Warce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”! Tegoroczna 11. edycja Festiwalu odbędzie się 29 lipca. Rozpoczniemy w samo południe od konkursu piosenki poetyckiej i turystycznej, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Druga część Festiwalu odbędzie się na plaży nad Pilicą przy ul. Nowy Zjazd (Wareckie Malibu). Rozpocznie się o godz. 16:00 koncertem zespołu „Peron Wędrowny” – zeszłorocznych zdobywców nagrody Grand Prix w konkursie „SpłyWarka”. Następnie poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, wspólnie bawić się będziemy podczas „Spływu na Byle Czym Rzeką Pilicą” i podczas koncertów gwiazd – zespołu „Grzane Wino” oraz twórcy Elektrycznych Gitar – Kuby Sienkiewicza z obstawą.

Wstęp wolny, zapraszamy!

Poniżej prezentujemy harmonogram wydarzenia:

Centrum Edukacyjno-Muzealne przy Muzeum im. K. Pułaskiego, ul. Pułaskiego 24

12:00 – Rozpoczęcie przesłuchań konkursowych

15:00 – Zakończenie przesłuchań konkursowych

Scena plenerowa nad Pilicą (Wareckie Malibu, ul. Nowy Zjazd)

16:00 – Koncert „Peron Wędrowny” – Zdobywca Grand Prix „SpłyWarka 2022”

17:00 – Spływ na Byle Czym Rzeką Pilicą (wydarzenie towarzyszące, z głosowaniem publiczności)

17:30 – Oficjalne otwarcie Festiwalu

17:40 – Ogłoszenie wyników konkursu oraz koncert laureatów „SpłyWarka 2023”

18:30 – Koncert „Grzane Wino”

20:00 – Wręczenie nagród – Spływ na Byle Czym Rzeka Pilicą

20:30 – Koncert „Kuba Sienkiewicz z obstawą”

22:00 – Zakończenie Festiwalu

Na „SpłyWarkowej” scenie wystąpią:

Peron Wędrowny

Zespół rodzinny, który rozpoczął swoją działalność w czasie pandemii. Pierwszy występ odbył się podczas Festiwalu Bazuna w 2021 roku, tam znaleźli się w gronie laureatów. Kolejne występy przyniosły kolejne sukcesy – m.in. podczas Festiwalu Nocnik 2021 w Łęczycy (II miejsce), Giełda w Szklarskiej Porębie (I miejsce w kategorii najlepszy zespół i I miejsce za „Słońce idzie przez pola” w kategorii najlepsza piosenka), Bakcynalia 2021 w Lublinie (I miejsce), YAPA 2022 wyjątkowo w podłódzkiej Zofiówce (II miejsce), Nocnik 2022 w Łęczycy (I miejsce), Bazuna 2022 (znów dwie piosenki w gronie laureatek) i ostatnio Wrzosowisko w Kędzierzynie-Koźlu (I miejsce). Przede wszystkim zespół „Peron Wędrowny” to zdobywca nagrody Grand Prix Festiwalu „SpłyWarka” w 2022 roku. Zespół prezentuje muzykę z pogranicza piosenki turystycznej i poezji śpiewanej, tworzy własną muzykę do tekstów kujawskich poetów głównie Franciszka Becińskiego i Cecylii Lewandowskiej-Dereżyńskiej.

Grzane Wino

Zespół powstał w 2016 roku. Na początek muzycznej aktywności, w roku 2017 zwyciężył w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Natchnieni Bieszczadem”, a także zdobył wyróżnienie na festiwalu „Przy kominku” w Kielcach. Rok 2017 zakończył w studio, gdzie powstawała płyta „Bieszczady”. Kolejne lata to dalsze sukcesy: koncerty, wyróżnienia i wygrane, w tym międzynarodowe. Zespół rozwinął się i tchnął nowe brzemienia w życie, co poskutkowało wydaniem nowego krążka. W 2020 r. nagrana została druga płyta pt. „Zielone pudełko”, na której zarejestrowane zostały przede wszystkim studyjne wersje utworów prezentowanych na festiwalach i koncertach w latach 2016-2020. W utworach zespołu znaleźć można elementy ulubionych gatunków muzycznych z przewagą folku, piosenki turystycznej i poetyckiej. Zespół od początku istnienia współpracuje z poetką z Przemyśla – Bożeną Spryńską, która pisze teksty. Obecnie „Grzane Wino” to Marcin Iżela (gitara akustyczna i śpiew), Paweł Czop (skrzypce), Piotr Zapart Iżela (gitara akustyczna i śpiew), Stefan Ryszkowski (gitara basowa) i Andrzej Zając (harmonijka ustna).

Kuba Sienkiewicz z obstawą

Kubę Sienkiewicza wszyscy znają jako twórcę sukcesu Elektrycznych Gitar. Piosenkarz, autor tekstów i muzyki, z zawodu specjalista neurolog. Współpracuje ze scenami literacko-muzycznymi, układa muzykę do filmów i teatru. Algorytmy streamingowe klasyfikują go jako: rock, pop, alternatywa, poezja śpiewana i rock’n’roll. W Warce wystąpi z obstawą czyli Łukaszem Dąbrowskim (akordeon) i Aleksandrem Koryckim (saksofon). Pierwszy z nich to człowiek orkiestra, wybitny instrumentalista, aranżer i dydaktyk. Drugi – oryginalny i zasłużony muzyk awangardowy, jazzowy i rockowy, twórca zarówno muzyki instrumentalnej jak i świetnych piosenek. Podczas koncertu w Warce grupa zaprezentuje program literacko-muzyczny „Drugie dno” oparty na piosenkach autorskich Kuby Sienkiewicza oraz repertuarze zespołu Elektryczne Gitary. Usłyszymy takie hity jak „Killer”, „Dzieci wybiegły”, „Człowiek z liściem”, „Jestem z miasta”, „Żądze” w ciekawych folkowo-bluesowych aranżacjach. To będzie dobry czas do wspólnego śpiewania.

Wydarzenie wchodzi w skład projektu „Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza”.

Organizatorzy 11. SpłyWarki:

Samorząd Warki

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

Klimczuk Sławomir

Owczarczyk Leszek

Rączka Dariusz

Współorganizatorzy:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Powiat Grójecki

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Partnerzy:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Starosta Grójecki – Krzysztof Ambroziak

Burmistrz Warki – Dariusz Gizka

Patronat Medialny (stan na maj 2023):

RDC – Radio dla Ciebie

Radio Ostrowiec

Gazeta Jabłonka

Gazeta Nowe Dni

Gazeta Kurier Warecki

www.grojeckie24.pl

www.warka24.pl

www.gminawarka.pl

www.tv.warka.pl

