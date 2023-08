Płock zamienia się w stolicę folkloru 22.08.2023 13:46 Vistula Folk Festival 2023 zbliża się tanecznym krokiem i nie ogląda się za siebie! Już od 22 do 27 sierpnia będziecie mogli podziwiać niezwykłe zespoły z różnych zakątków globu. Zwieńczeniem festiwalu będzie magiczny Koncert Galowy, na który bilety są nadal dostępne. Można je zakupić w cenie 20 złotych w Bileterii POKiS (ul. Jakubowskiego 10) oraz na bilety.pokis.pl. Jeśli jesteś posiadaczem PłocKarty, za bilet zapłacisz jedyne 5 zł, a za okazaniem legitymacji szkolnej tylko 1 zł. W dniu koncertu cena biletu dla wszystkich wyniesie 25 zł.

Podczas tegorocznej Vistula Folk Festival będziemy gościć zespoły z różnych zakątków świata. Na przykład, zespół Dor Transilvan ensemble z Rumunii przypomni nam o swoim ważnym dziedzictwie muzycznym. Ich energetyczna muzyka i charakterystyczne rytmy z pewnością poruszą serca miłośników folkloru.

Z Ukrainy przyjedzie Gorytsvit Zenon Kolobych Folk Dance Ensemble. Zespół jest znany ze swoich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Ich występ będzie prawdziwą ucztą dla oczu i uszu.

Egipski folklor w nowoczesnym wydaniu zabrzmi dzięki zespołowi Kythara Institute.

Tumen przybliży nam dziedzictwo Mongolii poprzez tradycyjne instrumenty i śpiew gardłowy.

Ensemble Prvi Partizan z Užic zaprezentuje nam bogactwo kultury narodu serbskiego.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej w historii Vistula Folk Festival, edycji konkursu piosenki ludowej Vistula Folk Voice. Teraz nadszedł czas na przesłuchania konkursowe, na które czekamy z niecierpliwością. I etap odbędzie się 19 sierpnia w sali koncertowej POKiS, od godz. 11. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Wstęp wolny.

Już za chwilę Płock zamieni się w miasto wielonarodowe, wybrzmiewające przeróżnymi językami obcymi. We wtorek (22.08) XI Vistula Folk Festival rozpoczniemy od prezentacji zespołów. Zapraszamy na spotkanie z naszymi gośćmi o godz. 18, na Starym Rynku przed Ratuszem.

W środę (23.08) o godz. 18.30 odbędzie się Koncert Inauguracyjny, który będzie przedsmakiem sobotniego koncertu.Formuła będzie inna niż do tej pory. O wszystkim przekonacie się Państwo zajmując wygodne miejsca pod sceną. Tego dnia będziecie mieli Państwo możliwość zakupu biletów na sobotni Koncert Galowy w Amfiteatrze, na specjalnie przygotowanym stoisku. Bilety na Koncert Galowy będą dostępne w cenie (20 zł). W dniu koncertu cena wyniesie 25 zł. Dla posiadaczy PłocKarty mamy dodatkową zniżkę – bilety kupicie w cenie 5 zł, a za okazaniem legitymacji szkolnej za 1 zł. W dniu koncertu, zniżka z Płockartą nie będzie już aktywna.

Tego samego dnia, odbędzie się drugi etap przesłuchań konkursowych w ramach konkursu piosenki ludowej Vistula Folk Voice, na scenie w Parku Północnym, w ramach koncertu inauguracyjnego Vistula Folk Festival 2023.

W czwartek (24.08) zapraszamy Państwa na Spotkanie z Kulturą Mongolii, które rozpocznie się o godz. 19 na Starym Rynku. Będzie to okazja do poznania zwyczajów i przybliżenia wiedzy o przodkach naszych przyjaciół z zespołu Tumen.

W piątek przenosimy się ze Starówki na Bulwary Wiślane, aby bawić się w rytmach muzyki góralskiej. Tym razem o godz. 19 zapraszamy Państwa na koncert zespołu Duet Gajda – Gosia oraz Seweryn Gajda. Członkowie zespołu to rodzeństwo, któremu muzyka towarzyszyła od dziecka. Grają bardzo zróżnicowaną muzykę, głównie karpacką z różnorodnym podłożem kultur wielu narodowości, jakie dawniej zamieszkiwały tereny bieszczadzkich gór. Są to melodie: łemkowskie, bojkowskie, góralskie, słowackie czy żydowskie. W ich repertuarze usłyszymy również elementy muzyki rozrywkowej, połączonej z muzyką klasyczną oraz filmową. Jedno jest pewne, zapamiętacie ten występ na długo.

26 sierpnia to jak zwykle wisienka nasza wisienka na torcie. Dyrektor festiwalu Piotr Onyszko nie chce zdradzić wszystkiego, co zobaczymy i usłyszymy już o godz. 19:30 w sobotni wieczór. Twierdzi natomiast, że na pewno zaskoczy wszystkich, a tegoroczna edycja będzie jeszcze lepsza od poprzedniej. Podczas tego wydarzenia poznamy również zwycięzcę konkursu piosenki ludowej Vistula Folk Voice, który w ramach wygranej, wystąpi na deskach Amfiteatru.

Jak co roku, w niedzielę podczas Vistula Folk Festival odbędzie się wspólna Msza święta, w której udział wezmą muzycy ze wszystkich krajów. Na mszę do Bazyliki Katedralnej zapraszamy 27 sierpnia o godz. 11.30. Później, o godz. 12:30, spod Katedry, ulicą Tumską, przejdzie symboliczny korowód składający się ze wszystkich zaproszonych zespołów foklorystycznych. Na sam koniec o godz. 13 będą mieli Państwo okazję do wspólnej zabawy z zespołami, które będą na Was czekać na ulicy Tumskiej.

PROGRAM - XI VISTULA FOLK FESTIVAL - 22-27 sierpnia 2023

POLSKA / UKRAINA / RUMUNIA / MONGOLIA / SERBIA/ EGIPT

22.08.2023 – wtorek

18:00 – Prezentacja zespołów folklorystycznych – Stary Rynek

23.08.2023 – środa

18:30 – Koncert inauguracyjny – Park Północny

24.08.2023 – czwartek

18:00 – Spotkanie z kulturą – Mongolia – Stary Rynek

25.08.2023 – piątek

19:00 – Koncert folkowy – Duet Gajda – Bulwary Wiślane

26.08.2023 – sobota

19:30 – Koncert Galowy – Amfiteatr

27.08.2023 – niedziela

11:30 – Msza Święta z udziałem zespołów – Bazylika Katedralna

12:30 – Korowód Folklorystyczny – Katedra – Tumska

13:00 – Zabawy zespołów z mieszkańcami – Tumska



Do zobaczenia na Vistula Folk Festival w Płocku!

Sponsorami XI Vistula Folk Festival są: Oknoplast, Bastion, Horman, Fotografia Arkadiusz Pytlas, Academia Voice of Musial.

Patroni medialni: Radio Płock FM, Tygodnik Płocki, Dziennik Płocki, Kulturalny Płock, RDC, KRDP, Radio Kielce.

Wstęp na wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem koncertu galowego jest bezpłatny. Bilety dostępne są na www.bilety.pokis.pl oraz stacjonarnie w bileterii POKiS. Cena wejściówki to 20 złotych, dla posiadaczy PłocKarty 5 złotych, a za okazaniem legitymacji szkolnej 1 zł. W dniu koncertu cena wyniesie 25 złotych, a zniżka z PłocKartą przestanie obowiązywać.

Przypominamy, że bilety będzie można nabyć stacjonarnie w dniach:

20.08.2023 – Koncert Mazowsze x Kombi – Amfiteatr – 15:30 – 17:00

23.08.2023 – Koncert Inauguracyjny – Park Północny – 17:00 – 20:30

24.08.2023 - Bileteria POKiS – Jakubowskiego 10 – 7:30 – 17:00

26.08.2023 – Koncert Galowy – Wejścia od Hotelu Starzyński oraz od Bulwarów Wiślanych – 17:30 – 19:30