Perspektywy Women in Tech Summit 06.04.2023 12:10 Największa w Europie i Azji konferencja dla kobiet w nowych technologiach - już 14 i 15 czerwca 2023 w Warszawie!

Po zeszłorocznym sukcesie Perspektywy Women in Tech Summit, w którym wzięło udział ponad 8000 osób z 84 krajów świata oraz wystąpiło ponad 500 ekspertek i ekspertów branży Tech & IT -największa w Europie i Azji konferencja dla kobiet w nowych technologiach znów zagości w Warszawie. 14 i 15 czerwca na Perspektywy Women in Tech 2023 do warszawskiego Expo XXI zjadą czołowe inżynierki, programistki, specjalistki, naukowczynie, przedsiębiorczynie, aktywistki, liderki i startuperki, studentki oraz kobiety stojące u progu kariery zawodowej, a także mężczyźni i wszystkie osoby wspierające różnorodność w branży STEM, Tech & IT.

Podczas Perspektywy Women in Tech Summit 2023 na czterech scenach odbędą się wystąpienia ponad 150 inspirujących mówców oraz znakomitych gości specjalnych, a do tego dziesiątki tech-talków i warsztatów. Wiodącymi tematami tegorocznego Summitu są zagadnienia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, deep techu, rozwiązań chmurowych, komputerów kwantowych i cyfrowej ekologii, a także WEB 3.0 i NFT. Gośćmi specjalnymi Summitu będą w tym roku m.in.: Francesca Cavallo, aktywistka i autorka przetłumaczonej na 50 języków książki “Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” oraz Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce, a jako keynote speakerzy wystąpią m.in. Joanne Hannaford, Chief Technology & Operations Officer w Credit Suisse AG, Laura Koormann, Head of Digital Solutions IT Team w Continental, Grzegorz Cimochowski, Head of Business Advisory Department w KPMG.

Ponadto tegoroczny Summit - a dokładnie strefa Career Expo ze stoiskami prawie 100 najbardziej innowacyjnych globalnych firm - ma być miejscem, gdzie uczestniczki konferencji będą mogły odbyć rozmowę rekrutacyjną, znaleźć nową pracę, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy nadać bieg swojej karierze. A do tego - w Mentoring Zone - wziąć udział w jednej z 500 indywidualnych sesji mentoringowych ze znakomitymi liderkami i liderami świata technologii.

Perspektywy Women in Tech Summit to także pierwsze w Polsce wielkoskalowe wydarzenie pozytywne klimatycznie. Podobnie jak w zeszłym roku - całkowity ślad węglowy konferencji zostanie zoffsetowany poprzez stworzenie wiecznego lasu w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To wyjątkowe spotkanie kobiet nauki, biznesu i technologii, które podzielą się z nami swoim herstoriami, dorobkiem naukowym i wizjami przyszłości technologicznej świata, organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy - uznana organizacja non-profit, która inspiruje, łączy i wspiera kobiety w technologiach, nauce i innowacjach w Europie i Azji Środkowej, a partneruje jej ponad 100 największych firm technologicznych oraz najlepsze uczelnie techniczne w Polsce.

Studentki i studenci uczelni technicznych oraz kierunków ścisłych (z Polski i z zagranicy) jak zwykle mogą aplikować o darmowe bilety. Organizatorzy przewidują także szereg udogodnień dla osób biorących udział w konferencji - np. strefę zabaw edukacyjnych dla dzieci, w której rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy pod okiem doświadczonych animatorów.

Więcej informacji na stronie www.womenintechsummit.pl