Centralna Scena Tańca, Teatr Sztuka Ciała, DJ Chaos i Anna Jędrzejewska zapraszają na performans taneczny HYBRID: mikro-operę na rapera, cztery performerki i wizualizacje. HYBRID to multimedialna rap-opera na elektronikę, ciało w ruchu i video. To poetycka refleksja na temat współczesności i idei transpersonalizmu. Akcja sceniczna to zabawa kontekstami: ciałem w muzyce (orkiestra wywleczona z operowego dołka i postawiona nago na scenie), tańczące instrumentalistki, rap w konwencji slam.