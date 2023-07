Opera w Pałacu 20.07.2023 11:54 Znane i lubiane oraz te zapomniane. Arie autorstwa mistrzów takich jak Mozart, Moniuszko czy Puccini usłyszymy tego lata podczas Gali Operowej w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. W jego wnętrzach obejrzymy także operę komiczną Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”. Tak jak opera, Muzeum Wnętrz to miejsce piękne, odrobinę tajemnicze i wyjątkowe. Znajduje się w położonym na wyspie pałacu, należącym niegdyś do rodziny Bielińskich.

Stowarzyszenie Rozgłos zaprasza na wydarzenia z cyklu „Opera w Pałacu”. Ideą przyświecającą organizatorom jest popularyzacja muzyki dzieł wokalno-instrumentalnych, takich jak arie, pieśni czy opery i podkreślanie w ten sposób, że muzyka klasyczna może, a nawet powinna grać w naszej codzienności pierwsze skrzypce.

- Brakuje nam jako społeczeństwu świadomości, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu muzyka klasyczna – mówi dr hab. Ewelina Sielska–Badurek, prezes Stowarzyszenia Rozgłos – Obecnie coraz bardziej docenia ją medycyna. Klasyczne brzmienia wykorzystywane są w terapii dzieci z zaburzeniami koncentracji czy też mierzącymi się z trudnościami w szkole. Coraz częściej mówi się także o potencjale muzyki klasycznej w leczeniu przewlekłego bólu oraz poprawianiu za jej pomocą nastroju u osób dorosłych i seniorów. – dodaje Sielska-Badurek.

W ramach projektu „Opera w Pałacu” odbędą się dwa wydarzenia: Gala operowa oraz inscenizacja opery Karla Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”. Da nam to możliwość zaprezentowania różnorodnych osiągnięć w twórczości wokalno-instrumentalnej na przełomie wieków XVIII i XIX.

Gala Operowa (29 lipca, sobota, godz. 19:00)

Koncert najpiękniejszych arii i duetów operowych. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć na żywo m.in. „Habanerę” z Carmen Georges’a Bizeta, arię Leporella z „Don Giovanniego” Wolfganga Amadeusza Mozarta”, arię Królowej Nocy z „Czarodziejskiego Fletu”, czy arie Jontka i Halki z „Halki” Stanisława Moniuszki. W programie wydarzenia znajdą się także arie z oper „Wesele Figara” i „Cyrulika sewilskiego” Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Toski” i „Cyganerii” Giacomo Pucciniego, „Lakme” Léo Delibesa oraz pieśń „Ave Maria” autorstwa Gaetano Donizettiego.

Wystąpią: Anna Kutkowska-Kass (sopran koloraturowy), Hanna Zajączkiewicz (sopran), Ewelina Sielska-Badurek (mezzosopran), Zdzisław Madej (tenor) i Dariusz Machej (bas) oraz zespół pod dyrekcją Marcina Piotra Łopackiego.

Prowadzenie: Klaudia Carlos.

„Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda” (2 września, sobota, godz. 19:00)

Jest to historia rycerza Bojomira i jego towarzysza Nikity. Mężczyźni wracają z wyprawy wiedeńskiej. Po drodze zaskakuje ich noc. Nadchodzi burza. Postanawiają przeczekać ją w pobliskim zamku – Zamku na Czorsztynie. Spotykają tam jego mieszkańców i gospodarza Dobrosława. Okazuje się, że Bojomir i Dobrosław mają ze sobą wiele wspólnego…

Autorem „Zamku na Czorsztynie” jest Karol Kurpiński (1785–1857), polski kompozytor epoki późnego klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Autor m.in. melodii Warszawianki, oraz licznych prac dydaktycznych i pedagogicznych z zakresu muzyki. Libretto do „Zamku na Czorsztynie” napisał hrabia Józef Wawrzyniec Krasiński (1783–1845), meloman, literat i pamiętnikarz.

Opera miała swoją premierę 5 marca 1819 roku w Teatrze Narodowym. Powstała na benefis Kurpińskiego, który miał miejsce 11 maja tegoż roku, podczas czwartego spektaklu.

Wystąpią: Małgorzata Trojanowska (sopran), Ewelina Sielska-Badurek (mezzosopran), Rafał Żurek (tenor), Maciej Falkiewicz (baryton), Dariusz Machej (bas), Symfonia Juventus pod dyrekcją Marcina Piotra Łopackiego oraz Teatr Akt.

Prowadzenie: Klaudia Carlos.

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach

Na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach „Opery w pałacu” wstęp jest bezpłatny. Obowiązują wejściówki, których liczba jest ograniczona. Wejściówki można pobrać on–line oraz w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim i w parafii św. Wita w Karczewie na dwa tygodnie przed każdym z wydarzeń.

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i wejściówkach znajdują się na profilu Facebook Stowarzyszenia Rozgłos.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Jest to oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajduje się w pałacu należącym niegdyś do rodziny Bielińskich. Pałac został zbudowany pod koniec XVII wieku z okazji ślubu Kazimierza Ludwika Bielińskiego z Ludwiką Marią z Morsztynów, córką Andrzeja Morsztyna. Jest położony na malowniczej wyspie na jeziorze Rokola. W XVIII pałac został rozbudowany przez Franciszka Bielińskiego, syna Kazimierza i Ludwiki. Na ścianach kilku pomieszczeń zachowały się unikatowe malowidła z przełomu XVII i XVIII wieku. Za czasów Bielińskich pałac pełnił funkcję rodzinnej letniej rezydencji. Właściciele zapraszali tu licznych gości. Wśród nich znajdowali się także władcy – August II i August III. Było to miejsce pełne radości, światła i… muzyki.

Stowarzyszenie Rozgłos

Stowarzyszenie Rozgłos istnieje od 2021 roku i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija. Naszym celem jest promocja muzyki, w szczególności wokalnej i polskiej. Chcemy przybliżyć muzykę klasyczną publiczności i uczynić ją bardziej przystępną. Dlatego wiele naszych działań realizujemy poza gmachami operowymi i salami koncertowymi.

Od 2019 roku realizujemy festiwal Międzypokoleniowe Spotkania Muzyczne w Karczewie, na które składają się koncerty, warsztaty, prelekcje oraz towarzyszące im wystawy.

Odbywająca się w tym roku „Opera w Pałacu” jest drugą edycją tego muzycznego święta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.