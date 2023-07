"Okruchy życia - zapomniany czas" - wystawa fotografii Jerzego Woropińskiego 27.07.2023 12:29 Wydarzenie główne odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2023 roku w Pałacu Małachowskich w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11. Zaplanowane jest spotkanie z autorem prac, wykład dotyczący warszawskiej Pragi prowadzony przez Panią Ewę Kalnoj-Ziajkowską. Uczestnicy będą także mieli okazję posłuchać pięknych praskich piosenek, śpiewanych w gwarze praskiej przy akompaniamencie akordeonu. Utwory wykona pan Wojciech Buda - prażanin, akordeonista.

Ilość miejsc na wydarzenie w Pałacu Małachowskich ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować na adres: poczta@warszawski.pttk.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Organizatorzy potwierdzą przyjęcie zgłoszeń.

Pokaz przedpremierowy zdjęć: w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia w Galerii Trasy WZ przy ruchomych schodach na warszawskiej Starówce.

Patronaty honorowe:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego

Patronat medialny:

Polskie Radio RDC S.A. - Radio dla Ciebie

AM ART-MEDIA Agencja PR (notatki prasowe)

Patroni:

Fundacja XBW im. Ignacego Krasickiego

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Fotografia Siemaszkowie

Ireneusz Graff Fotograffia

SQP - Robert Skup

Organizator:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Jerzy Woropiński - wrażliwy obserwator, doświadczony fotoreporter, skromny człowiek… Kojarzony głównie z fotografią warszawskiej Pragi z lat 70. Autor znacznie bogatszego archiwum fotograficznego z czasów PRL-u. Laureat licznych nagród fotograficznych. Przedstawiciel fotografii socjologicznej i humanistycznej - jego fotografie tworzą opowieść o ludzkich losach w minionych czasach – od niemowlęctwa po starość. Fotogrf nie stroniący od eksperymentów artystycznych i technicznych…

Urodził się i wychował na Szmulkach, na warszawskiej Pradze. Tam mieszkał przez 20 lat i odbierał od życia przeróżne praktyczne, czasem bolesne, nauki. Także tam w latach 70-tych zdobywał swe pierwsze doświadczenia jako fotograf i fotoreporter, między innymi na niebezpiecznym Bazarze Różyckiego. Jego zdjęcia ukazują specyficzny klimat tego miejsca (namiastkę kapitalizmu), przybliżają nam ludzi handlujących i kupujących. Poruszają zwłaszcza zmęczone twarze i spracowane ręce kobiet handlujących drobiem, ciuchami czy jakimkolwiek innym towarem.



Jago mentorem i nauczycielem fotografii był Marek Holzman, który kojarzony jest głównie z fotografią teatralną i portretami ówczesnych artystów plastyków, aktorów, pisarzy. Jerzy mawia o nim: „Był wymagający, czasami trudny, jednak to on nauczył mnie szacunku do ludzi, a ja mu przygotowywałem i rozstawiałem sprzęt, zwłaszcza lampy oraz statywy…”

Po kursie dziennikarskim współpracował przez 15 lat z różnymi agencjami, między innymi z Polską Agencją Interpress, KAW i CAF, ale także z Tygodnikiem Kulturalnym, Prawem i Życiem, National Geographic czy Biurem Promocji Miasta Warszawa.

Jako fotoreporter odwiedził wiele rejonów Polski, uwieczniając bardziej lub mniej oficjalne życie miast, wsi i małych miasteczek. Możemy na jego zdjęciach zobaczyć kolejki przed sklepami, rolników ze swymi zwierzakami na tle biednych domów, dzieciaki wracające ze szkoły lub bawiące się w wyprutych rupieciach samochodów, procesje religijne, warsztaty rzemieślników, powodzie, demonstracje i wiele, wiele innych tematów…

Po latach tak wspominał czasy PRL-u: „oficjalnie rejestrowałem socjalistyczną idyllę na użytek paru periodyków i agencji fotograficznych. Prywatnie zaś robiłem wyprawy w rejony mego dzieciństwa, czując w sobie potrzebę i obowiązek zarazem udokumentowania świata, który musiał przecież w końcu znormalnieć.”

Zaczynał od „obrzydliwego” – jak sam mówi - aparatu DRUH, znacznie lepiej wspomina sprzęt marki ROLLEI, który wypożyczał z zakładu fotograficznego, znajdującego się na dole jego kamienicy. Później jednak, w pracy zawodowej, korzystał już z własnego sprzętu, zwłaszcza średnioformatowego (MAMIYA 645) i statywu LINHOFA.

W okresie stanu wojennego prowadził studio fotograficzne zajmując się także fotografią produktową i reklamową, jednak nie wspomina tej działalności zbyt pozytywnie.

Od 2015 roku Jerzy Woropiński jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Warszawskim.

Jest autorem książki „Moja Praga Magiczna”, wydanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w 2007 roku.

We wstępie tej książki, Elżbieta Wichrowska pisze, że twarze ludzi na Pradze są odrapane jak te kamienice. Autor, nie do końca zgadzając się z tym porównaniem, w udzielonym wywiadzie, mówi: Uważam, że to niezbyt sympatyczne porównanie dla bohaterów mojego reportażu. Myślę, że bardziej pasowałaby metafora: „Stara kobieta przejechana przez życie jak przez złego kierowcę”. Właśnie tacy są bohaterowie mojej powieści fotograficznej. Oni nie mają wyjścia. Muszą żyć tam, gdzie się urodzili. Nie przeskoczą rzeczywistości. Nie wyjadą nigdzie. Mają mentalność przystosowaną do tego miejsca i muszą z tym żyć.

Jerzy Woropiński jest także autorem fotografii w albumie „Praga w starej fotografii” (Bosz 2015).

Autor notki biograficznej: Ireneusz Graff (Okiem Fotografa), 2023