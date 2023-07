Najpiękniejsze warszawskie balkony, ogrody i ogródki poszukiwane! Zgłoszenia tylko do 17 lipca.

Trwa 40. edycja konkursu Warszawa w kwiatach. Kontynuując przedwojenną tradycję, zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnego zazieleniania stolicy. W tym roku, oprócz ukwieconych balkonów, ogrodów, osiedli czy szkół, do konkursu mogą się zgłosić także kawiarnie, lokale usługowe i ogródki działkowe. Zgłoszenia przyjmowane są już tylko do 17 lipca 2023 r.