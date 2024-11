Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Szachach Błyskawicznych 14.11.2024 10:03 KS Gambit Niedźwiedzia w Węgrowie we współpracy z Mazowieckim Związkiem Szachowym i przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego, Miasta Węgrów oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie zapraszają na Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Szachach Błyskawicznych.

1

Celem zawodów jest zaszczepienie wsród dzieci i młodzieży ducha rywalizacji, gry fair play oraz pozytywnych wartości. Poprzez działania Stowarzyszenia młodzi ludzie zyskują przestrzeń i możliwość wszechstronnego rozwoju. Gra w szachy uczy bowiem umiejętności przydatnych w różnych dziedzinach wiedzy oraz życia - długodystansowego planowania, logicznego myślenia, poedjmowania lepszych decyzji oraz świadomości konsekwencji własnych wyborów, racjonalnego oceniania sytuacji oraz szacowania kosztów, zysków i strat. Stwarza to dzieciom i młodzieży warunki, aby nabyły umiejętności pozwalające na lepszy start w dorosłość.

Zawody rangi mistrzowskiej dają możliwośc rozwoju oraz osiągania nowych sukcesów. Podczas zawodów bowiem, gdzie obowiązuja aktualne przepisy FIDE i PZSzach, zostaną wyłonieni Mistrzowie Mazowsza dzieci i młodzieży w szachach błyskawicznych w pięciu grupach wiekowych i w dwóch kategoriach: dziewczynek oraz chłopców.

Regulamin

Mistrzostw Mazowsza Juniorów w Szachach błyskawicznych

niedziela, 01.12.2024 r., godz. 10:00

Organizator:

Mazowiecki Związek Szachowy

KS Gambit Niedźwiedzia

Cel turnieju:

Wyłonienie Mistrzów Mazowsza dzieci i młodzieży w szachach błyskawicznych do 9 lat, 11 lat, 13 lat, 15lat 18 lat

Termin i miejsce:

01.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie ul. T. Kościuszki 16

Uczestnictwo:

Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku i zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego w województwie mazowieckim lub reprezentujący kluby z Mazowsza.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń mogą dokonywać kluby na adres brustman.mzszach@gmail.com W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko oraz datę urodzenia i kategorią lub Id CR.

Możliwe jest też zgłoszenie zawodnika za pomocą formularz zgłoszeniowego na stronie:

do 9 lat http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_5933/

do 11 lat http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_5932/

do 13 lat http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_5142/

do 15 lat http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_5934/

do 18 lat http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_5935/

Wpisowe do zawodów wynosi 40 zł, w przypadku zgłoszenia przez klub co najmniej 10 zawodników obowiązuje 10% rabat. Przy zgłoszeniach indywidualnych opłata wynosi 45 zł.

Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.

Opłat należy dokonać do 25.11.2024 na konto:

Mazowiecki Związek Szachowy

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47Warszawa

BNP PARIBAS- Konto bankowe:07 2030 0045 1110 0000 0252 9060

W tytule wpłaty należy wpisać: MMJblitz , grupę oraz imię i nazwisko zgłaszanych zawodników.

Dokonanie opłaty możliwe będzie także po 25.11 oraz w dniu zawodów w godzinach 9:15-9:45, jednak w tych przypadkach opłata będzie powiększona i wyniesie 60 zł.

W przypadku późnej wpłaty należy pokazać potwierdzenie dokonanego przelewu w dniu zawodów.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund tempem 5’+3’ na każde posunięcie, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych:

do 9 lat (roczniki 2015 i młodsze)

do 11 lat (roczniki 2014 i 2013)

do 13 lat (roczniki 2012 i 2011)

do 15 lat (roczniki 2010 i 2009)

do 18 lat (roczniki 2008, 2007, 2006)

W przypadku małej liczby zgłoszeń w grupie/grupach organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup z prowadzeniem osobnej klasyfikacji w grupach dziewcząt/chłopców lub/i w poszczególnych rocznikach.

Przepisy turniejowe:

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. Turnieje zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego do dnia rozgrywek do godz.9:45, będą kojarzeni od drugiej rundy (po opłaceniu powiększonego wpisowego).

W przypadku oddania walkowera bez zasadnego usprawiedliwienia, zawodnik będzie usuwany z zawodów.

Kojarzenia kolejnych rund będą publikowane bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej rundy.

Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po przekroczeniu czasu do namysłu, przegrywa partię.

Wyniki końcowe zostaną zamieszczone na stronie MZSzach: http://www.mzszach.pl

Zawodnik może posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w oddzielnej teczce, torebce, czy innym pakunku zawodnika, ale pod warunkiem, że urządzenie jest całkowicie wyłączone. Pakunek ten musi być umieszczony w miejscu uzgodnionym z sędzią. Ponadto żaden z zawodników nie ma prawa ruszania tego pakunku w trakcie partii bez zgody sędziego.

Bez zgody sędziego zawodnik nie może opuścić sali gry.

Ocena wyników:

suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równości:

wartościowanie skrócone Buchholza cut-1 (z odrzuceniem najniższej wartości)

wartościowanie pełne Buchholza

progres

liczba zwycięstw

Nagrody i wyróżnienia:

Trzech pierwszych zawodników w każdej grupie turniejowej otrzyma medale i upominki a zwycięscy otrzymają puchary.

Sędziowanie:

Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania finałów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów MZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.

Postanowienia końcowe:

Przewidywana godzina zakończenia: 14:30.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

Prawo interpretacji regulaminu należy do Sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (imię nazwisko, datę urodzenia, klub / miejscowość) oraz wizerunku w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz do relacji po turniejowych, uwzględniających osiągnięty przez nich wynik sportowy.

Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).

Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiadają rodzice i opiekunowie.

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.