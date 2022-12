„Międzynarodowe spotkania z muzyką i poezją” 19.12.2022 14:54 Cykl wydarzeń odbywający się w dniach od 31.12.2022 do 6.01.2023 pod wspólną nazwą „Międzynarodowe spotkania z muzyką i poezją” koncerty będą miały miejsce w Gminnym Centrum Kultury Jabłonna w Pałacu w Jabłonnie oraz ostatni koncert w Centrum Promocji Kultury Praga- Południe.

Przed polską publicznością wystąpią znakomici artyści, mistrzyni fortepianu Kaori Saeki pianistka z Japonii obecnie koncertuje i mieszka w Wiedniu, wirtuoz skrzypiec Jonathan Cano uważany za jednego z najbardziej uzdolnionych meksykańskich skrzypków swego pokolenia wraz z nimi z Meksyku do Polski przyleci wielokrotnie nagradzany, niezwykle utalentowany Ruben Berroeta Beeno – mezzosopran. W ich wykonaniu usłyszymy utworzy kompozytorów z całego świata takich jak Chopin, Mozart, Czerny, Spohr, Brahms, Bizet i wielu innych. Możemy Was zapewnić, że każdy z koncertów będzie niepowtarzalny i wyjątkowy. Muzycy przyjadą ze swoim repertuarem do Polski na zaproszenie Fundacji Wspólna Przestrzeń już po raz trzeci. Poprzednio prowadzili warsztaty muzyczne dla młodych utalentowanych muzyków oraz dwukrotnie wystąpili na deskach Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju uświetniając swoimi koncertami realizowany przez naszą Fundację projekt pod nazwą „Muzyka, kobiety i koronki”

Tym razem oprócz rozpoczynającego cykl wydarzeń, koncertu sylwestrowego oraz zaplanowanego spotkania mentorskiego z młodzieżą, uczniami i absolwentami szkół muzycznych, wspólnego koncertu z uczestnikami spotkań warsztatowych głównym punktem realizowanego projektu jest połączenie poprzez muzykę i poezję dwóch kultur. Inspiracją do stworzenia tego wyjątkowego wydarzenia była twórczość polskiej poetki Anny Czachorowskiej. „7 szczęśliwych wierszy Anny” z tomiku pt.” Z rozpostartym skrzydłem”, której wcześniejsze dokonania literackie docenili min. Ks Jan Twardowski, Agnieszka Osiecka, Leszek Mądzik, Maryla Rodowicz, czy Ernest Bryll. Twórczość, poetki znalazła swoje miejsce w kilku tomikach wierszy, tłumaczonych na wiele języków min. na język hiszpański przez Alicia Minjarez-Ramirez mieszkankę Meksyku. Muzyczną aranżację na głos, fortepian i skrzypce skomponował Ruben Berroetta Bueno. Wiersze zostały wybrane z myślą o muzyce i znaczeniu każdego utworu , tak aby tworzyły integralną całość. Muzyka i poezja od niepamiętnych czasów łączą ludzi, budują mosty, przybliża kontynenty po przez nasze wspólne działania pragniemy połączyć Meksyk, Japonię z Polską.

Wielkim zaszczytem będzie dla wszystkich wykonawców jak również organizatorów oraz współorganizatorów Państwa obecność na realizowanych wydarzeniach. Więcej informacji, szczegółowy program wydarzenia dostępny będzie na stronie internetowej Fundacji Wspólna Przestrzeń wspolnaprzestrzen.org

Organizator: Fundacja Wspólna Przestrzeń, Gmina Jabłonna, Gminne Centrum Kultury Jabłonna, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie, Filia GCK Chotomów,

Mecenat: Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS

Patronat Honorowy: Ambasada Meksyku

