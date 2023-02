Mała Syrenka – musical na motywach baśni Hansa Christiana Andersena 28.02.2023 13:04 Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury zaprasza na Małą Syrenkę - muzyczną baśń nie tylko dla dzieci, w reżyserii Jana Bzdawki, z muzyką wybitnego kompozytora Mikołaja Hertla, librettem i tekstami piosenek Grażyny Orlińskiej - poetki, autorki licznych tekstów piosenek.

Twórcy spektaklu zabierają Widzów do podwodnego, tajemniczego świata, do morskiej krainy zamieszkałej przez baśniowe stworzenia, którym będziemy towarzyszyć w pierwszej miłości, zauroczeniu, rozczarowaniu, poszukiwaniu tożsamości i swojego miejsca w świecie. Nie zabraknie wzruszeń i humoru.

Nasza Mała Syrenka jest nie tylko baśnią o nieszczęśliwej miłości i cenie, jaką przychodzi czasem płacić za swoje marzenia. Jest opowieścią o dojrzewaniu i niełatwej sztuce akceptacji siebie. O odwadze poszukiwania, w plątaninie losów, własnej ścieżki. O tym, by idąc za głosem serca – nie zgubić drogi powrotnej. Odnaleźć siebie i ( z całym bagażem dobrych i złych doświadczeń) sobą pozostać. Takie wyzwanie postawiliśmy przed Małą Syrenką i takie też jest przesłanie naszego musicalu: BĄDŹ SOBĄ.’’ – Grażyna Orlińska o spektaklu.

Jan Bzdawka reżyser i odtwórca roli Króla Mórz mówi: ,,… to musical o miłości, zaufaniu, wolności. Idź za głosem serca, życie cię sprawdzi, wskaże drogę.’’

Twórcy położyli mocny akcent na stronę wizualną spektaklu. Scenografia autorstwa Grzegorza Policińskiego, laureata Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury na długo pozostanie w głowach małych i dużych Widzów.

Twórcy spektaklu:

Muzyka: Mikołaj Hertel

Libretto i teksty piosenek: Grażyna Orlińska

Reżyseria: Jan Bzdawka

Choreografia: Paulina Andrzejewska-Damięcka

Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Smyda

Kostiumy: Agnieszka Wyrwał (Aga Pou)

Projekcje multimedialne: Adam Keller

Scenografia: Grzegorz Policiński

Reżyseria światła: Maciej Igielski

Korepetytorzy: Ewa Łobaczewska, Mateusz Gramburg, Jakub Zmysłowicz

Mała syrenka: Patrycja Serwatka, Ewa Szczypińska

Babcia: Anna Korcz, Krystyna Tkacz

Król Morza: Jan Bzdawka, Łukasz Nowicki

Syreny (Siostry Małej syrenki): Sandra Bożewicz, Maja Gniadek, Aleksandra Gotowicka, Natalia Kłodnicka, Joanna Olek, Kaja Mianowana

Czarownica: Ola Bieńkowska, Marta Florek

Książe: Jakub Ciesielski, Piotr Janusz

Nieznajoma: Monika Bestecka, Ewa Łobaczewska

Morskie dziewczyny / Morskie straszydła: Liudmyla Hronska, Agata Kuczyńska, Julia Mach, Marta Pierzchała, Anna Maria Wicka, Julia Szuba, Nikola Zientarska

Marynarze / Morskie straszydła: Santi Bello, Bartłomiej Kamiński, Stanisław Kazimierczak, Antoni Olszewski, Paweł Strymiński

Muzycy:

Mieczysław Smyda, Maciej Przestrzelski, Piotr Kaniuga – skrzypce, Wojciech Skóra – wiolonczela, Maria Peradzyńska-Filip – flet, Katarzyna Langer – klarnet, Kamil Karaszewski – waltornia, Mateusz Gramburg – fortepian, Andrzej Zielak - gitara basowa, Marcin Jahr - instrumenty perkusyjne, Urszula Nowakowska-Żwirdowska - harfa

Plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego

Premiera 17 i 18 marca 2023.