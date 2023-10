LET’S DOC Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni 13.10.2023 11:49 W dniach 21-29 października 2023 w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce festiwal dla młodej widowni w całości dedykowany filmom dokumentalnym. Nieco później – od 30 października do 10 listopada – festiwal będzie miał swoją odsłonę online na platformie VOD Warszawa. W programie znajdą się zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje dla widzów w wieku 10-18 lat oraz warsztaty, prelekcje i spotkania z gośćmi. Przez cały czas trwania festiwalu będzie funkcjonowała specjalna przestrzeń psychoedukacyjna dla młodzieży LET’S TALK. Organizatorem festiwalu jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC będzie gościł w dwóch warszawskich kinach: Atlantic i Elektronik w dniach 21-29 października 2023 oraz na platformie VOD Warszawa w dniach 30 października – 10 listopada 2023.

Filmy wybrane do programu zostały podzielone na cztery sekcje. Dwie z nich to sekcje konkursowe: YOUNG DOCS 10+ oraz YOUNG DOCS 14+, w których zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z dwóch ostatnich lat walczące o Nagrodę Ostrowidza. Dwie kolejne sekcje to panoramy: POLSKIE PODWÓRKO oraz OKNO NA ŚWIAT, w których będzie można obejrzeć najciekawsze produkcje z ostatnich lat zrealizowane w Polsce oraz zagranicą. Projekcje będą dostępne zarówno dla widzów indywidualnych, jak i dla szkół.

PROGRAM

Filmy wybrane do programu stawiają w centrum problemy i potrzeby bohaterów będących rówieśnikami widzów. Film dokumentalny jest bardzo efektywnym narzędziem do pracy edukacyjnej i pretekstem do poruszania ważnych tematów, takich jak relacje rodzinne i rówieśnicze, stereotypy kulturowe, wyzwania związane z niepełnosprawnością, migracją, kryzysem klimatycznym. Każda z takich rozmów daje młodym poczucie wspólnoty i tego, że rzeczywistość, mimo że bywa trudna i złożona, można zmieniać i kształtować.

Każdej projekcji filmowej w kinie będzie towarzyszyła rozmowa dotycząca aspektów związanych z tematem filmu i sposobem jego powstania lub spotkanie z twórcami.

Program festiwalu i bilety są dostępne na http://letsdoc.pl.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Szkoły mogą wziąć udział w pokazach specjalnie wyselekcjonowanych filmów dokumentalnych, które zostały odpowiednio dobrane do etapu nauczania i podstawy programowej różnych przedmiotów (języka polskiego, godziny wychowawczej, etyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie itd.).

Szkoły z Żoliborza i Bielan mogą wziąć udział w pokazach filmowych w kinie Elektronik. Dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Żoliborz są one dla nich nieodpłatne. Szkoły z pozostałych dzielnic Warszawy i innych miast mogą wziąć udział w pokazach w kinie Atlantic (cena biletu szkolnego dla jednej osoby: 10 zł).

Ponadto w Studiu U20 w Warszawie będą odbywały się warsztaty dla klas dotyczące m.in. emocji, relacji, poznawania siebie i swoich talentów. Nie zabraknie też zajęć dotyczących tworzenia filmów, narracji i opowieści.

Oferta szkolna jest dostępna tutaj:

https://ckf.waw.pl/public/wp-content/Oferta_dla_szkol_lets_doc_2023.pdf

Informacje / rezerwacje miejsc na pokazach:

Izabela Wyciszkiewicz, iwyciszkiewicz@ckf.waw.pl, tel. 789 277 137

Informacje o warsztatach w Studiu U20:

Monika Górska, mgorska@ckf.waw.pl, tel. 797 936 336



WARSZTATY RODZINNE

W weekendy festiwalowe w Studiu U20 opiekunowie z dziećmi będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach rodzinnych z cyklu Trampolina do kina.

Poprowadzą je reżyserki: Ewa Martynkien i Katarzyna Lesisz oraz trener umiejętności psychospołecznych Marcin Majkut. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z tajnikami tworzenia filmów dokumentalnych, porozmawiają o rozpoznawaniu i przekazywaniu emocji oraz o relacjach rodzinnych.

Więcej informacji: https://ckf.waw.pl/letsdoc/group/1699/warsztaty-rodzinne

STREFA LET’S TALK

W czasie festiwalu, w kinie Atlantic, we współpracy z Fundacją GrowSpace zostanie uruchomiona niepowtarzalna strefa informacyjna dla młodych ludzi, którzy będą mogli poruszyć w niej ważne tematy dobrostanu, edukacji o zdrowiu psychicznym, emocji oraz dowiedzieć się, gdzie i jak szukać fachowego wsparcia i pomocy psychologicznej. W strefie LET'S TALK prowadzone będą działania psychoedukacyjne, organizatorzy nie udzielają porad psychologicznych.

28 października 2023 o 15:00 w Studiu U20 odbędzie się wydarzenie specjalne „Mapa psychozdrowia”, organizowane we współpracy z Fundacja Unaweza. Młodzi ludzie razem z prowadzącymi opracują postulaty i rozwiązania w zakresie zdrowia psychicznego. Wspólnie stworzą mapę psychozdrowia. Spotkanie poprowadzi Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace.

Więcej informacji i zapisy:

https://ckf.waw.pl/letsdoc/post/1631/lets-talk---strefa-zdrowia-psychicznego

IDEA

Jak wynika z obserwacji ekspertek i ekspertów Centrum Kultury Filmowej, film dokumentalny dobrze działa na młodych ludzi. Z jednej strony jest bliski ich codziennym doświadczeniom związanym z mediami społecznościowymi, w których poznają życie swoich rówieśników, mogą identyfikować się z podobnymi do ich własnych problemami, wyzwaniami, radościami, a przede wszystkim wyrażać siebie i tworzyć miejsce, gdzie mogą podzielić się swoimi opiniami, refleksjami i twórczością. Z drugiej strony film dokumentalny jest znacznie bliższy prawdziwej rzeczywistości, czerpie z niej, dąży do pokazania prawdy, a nad całym tym procesem czuwa reżyser, który jest gwarancją tego, by nie koloryzować, nie przekłamywać i nie krzywdzić.

Film dokumentalny pozwala uważnie oglądać otaczający nas świat w prawdziwych kształtach i barwach, bez manipulacji i przekłamań – to jego przewaga nad mediami społecznościowymi. Na niej została oparta identyfikacja wizualna festiwalu. Ryś, nazywany w języku staropolskim „ostrowidzem”, jest doskonałą emanacją tej idei.

Młodzi dziś są bardzo świadomi społecznie, politycznie, widzą, co się dzieje ze światem, wiele z tych rzeczy im się nie podoba, chcą na nie reagować. Festiwal będzie dla nich miejscem do spotkania i da im siłę do działania – mówi Katarzyna Ślesicka.

Festiwal ma na uwadze także potrzeby rodziców, którzy borykają się z niepokojącymi zmianami w systemie edukacji, poszukują dostępu do mądrej, nieodpłatnej lub niedrogiej edukacji pozaszkolnej. Oni przede wszystkim – mając bezpośredni kontakt ze swoimi dziećmi – widzą, jak trudno jest dzisiaj pomóc potrzebującej wsparcia psychologicznego młodzieży, uczącej się świata z social mediów i fake newsów dostępnych w internecie – mówi Joanna Rożen-Wojciechowska.

Autorkami festiwalu są: Karolina Śmigiel – pomysłodawczyni i koordynatorka programu SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych realizowanego przez CKF od 2020 roku, Katarzyna Ślesicka – zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz Joanna Rożen-Wojciechowska – dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Autorem identyfikacji Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC jest ilustrator i projektant, Dawid Ryski.

Więcej informacji na http://letsdoc.pl

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy to warszawska instytucja zajmująca się filmem, realizująca ważne zadania związane z upowszechnianiem kultury i edukacją filmową. Organizujemy projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzymy programy edukacyjne i jesteśmy obecni w internecie poprzez platformę vod.warszawa.pl. Działamy w Alejach Ujazdowskich 20, a za trzy lata otworzymy ponownie kino Tęcza na Żoliborzu.

Zachęcamy twórców do tworzenia filmów dokumentalnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu SKOK W DOK. Laboratorium Pomysłów Dokumentalnych, producentów i nadawców telewizyjnych, fundusze filmowe, dystrybutorów, do ich realizacji i wprowadzania na rynek (poprzez pitchingi i Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni organizowane corocznie podczas festiwalu Millenium Docs Against Gravity), nauczycieli i rodziców do wykorzystywania takich filmów w edukacji (udostępniamy filmy i materiały edukacyjne, organizujemy warsztaty i kursy). Jesteśmy organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC.

Platforma VOD Warszawa została zaprojektowana z myślą o warszawskich instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim – ich publiczności. Jej idea powstała podczas spotkań grupy cyfrowej i jest wynikiem wspólnej pracy wielu osób z warszawskich teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń oraz zespołu Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Wspólnota instytucji, organizacji pozarządowych i ludzi kultury, bycie razem pod jednym adresem internetowym, współpraca i efekt skali to tylko niektóre hasła, które za nią stoją. Budowę VOD Warszawa sfinansowało m.st. Warszawa.

