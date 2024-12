Polskie Radio RDC objęło patronatem medialnym wyjątkowy konkurs „Sztuka Przyszłości – Tradycja kontra Sztuczna Inteligencja”, organizowany przez Fundację Keep Smiling. To wydarzenie, skierowane do uczniów szkół średnich, łączy tradycyjne techniki artystyczne z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak sztuczna inteligencja. Celem konkursu jest promowanie kreatywności, rozwijanie talentów młodych twórców i zachęcanie ich do refleksji nad przyszłością sztuki.