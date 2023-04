Koncert w hołdzie Irenie Sendlerowej w 15 rocznicę śmierci i w 80 rocznicę upadku Powstania w Getcie Warszawskim 19.04.2023 09:49 "Ponad nocą" to wyjątkowy koncert, który zostanie zaprezentowany premierowo dzień przed 15 rocznicą śmierci Ireny Sendlerowej oraz kilka dni przed 80 rocznicą upadku Powstania w Getcie Warszawskim.

1

Projekt będzie składał się z dwóch części, które będą się przeplatały. Pierwsza z nich to część

muzyczna, na którą złożą się utwory muzyczne - w tym piosenki do wierszy wojennych poetów, do których muzykę stworzył Artur Gotz - pomysłodawca projektu, aktor scen Warszawy i Łodzi, wokalista (cztery płyty, ponad 600 koncertów w Polsce, Europie, USA, Australii, Nowej Zelandii i na Kubie), mieszkaniec Woli, zafascynowany historią Warszawy. Zabrzmią również kompozycje Zygmunta Koniecznego, z którym Artur Gotz współpracuje od wielu lat. Drugą część projektu będą stanowiły aktorskie interpretacje tekstów, wspomnień i listów Ireny Sendlerowej.

Irena Sendlerowa, nazywana polskim Oskarem Schindlerem, a także Matką Dzieci Holocaustu w czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci z getta warszawskiego, wywożąc je i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach. Dzięki jej skrupulatnym notatkom ukrytym w butelkach zachowały się nazwiska ocalonych i nie zaginęła ich tożsamość.

Projekt ma na celu również uczczenie zrywu ludności żydowskiej w getcie warszawskim. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo, ale wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie to było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

Sześć milionów Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci – zostało zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

„Kamienie, odmówicie kadisz

Bo człowiek narody gładził

Kamienie, odmówcie kadisz

By człowiek policzki gładził…”

/Monika Partyk/

Prostota formy koncertu znakomicie uwydatni siłę dramatycznej treści. Z tego niezwykłego spotkania z pewnością nikt nie wyjdzie obojętny.

11.05.2023 (czwartek), godz. 19:00, Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6

WSTĘP WOLNY

scenariusz i reżyseria: Artur Gotz

muzyka: Zygmunt Konieczny i Artur Gotz

wykonawcy:

Artur Gotz - wokal

Karina Seweryn - głos

Michał Jasnos - klawisze

Łukasz Jerzykowski - gitara basowa

Kuba Mikulski - instrumenty perkusyjne

Produkcja: Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie

Partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Patroni medialni: Radio RDC, Agencja Informacyjna, Twój Dziennik, Kulturalnipl

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/769815748122347