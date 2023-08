Jubileuszowa edycja Festiwalu Ensemble! 21.08.2023 15:50 XX jubileuszowy Festiwal Ensemble potrwa od 27 sierpnia do 3 września w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Przed nami koncerty muzyki klasycznej z udziałem, m.in. Jakuba Jakowicza, Marcina Markowicza czy José Gallardo, improwizacje jazzowe Marcina Maseckiego oraz pokaz aktorski pod kierunkiem Cezarego Kosińskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny.

Festiwal Ensemble ma unikatową formułę. Składa się z części warsztatowej skierowanej do wybranych studentów najlepszych szkół artystycznych w Polsce i za granicą oraz z części otwartej dla szerokiej publiczności, w której prezentowane są efekty intensywnej pracy twórczej.



Rewolucyjne podejście do nauczania artystycznego oraz przemiana relacji mistrz-uczeń w relację partnerskiej wymiany doświadczeń – to wizytówka Festiwalu Ensemble. Wyróżnia go unikatowa formuła warsztatów, w których profesorzy – wielcy mistrzowie – przenoszeni są z katedr wykładowych w sam środek zespołów młodych artystów, tak by mistrz stał się równoprawnym członkiem zespołu. Ta bliskość, partnerstwo oraz wzajemny szacunek gwarantują, że studenci wynoszą z Festiwalu Ensemble ogromne doświadczenie. Efekty prac warsztatowych prezentowane są w ramach 6 koncertów klasycznych, koncertu jazzowego i pokazu aktorskiego. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Publiczność będzie mogła zatopić się w muzyce i sztuce wraz z wybitnymi artystami, poczuć się ważną częścią festiwalowej wspólnoty.



Grono profesorów stanowią: José Gallardo (fortepian), Jakub Jakowicz (skrzypce), Szymon Krzeszowiec (skrzypce), Marcin Markowicz (skrzypce), Tomoko Akasaka (altówka), Jakob Kullberg (wiolonczela), Maciej Młodawski (wiolonczela), Sebastian Aleksandrowicz (obój/rożek angielski), Tomasz Januchta (kontrabas). Prowadzącym sekcji jazzowej jest Marcin Masecki a zajęcia teatralne poprowadzą Cezary Kosiński oraz Oskar Hamerski. Wszystkim tym utytułowanym artystom towarzyszy 20 studentów najlepszych szkół artystycznych w Polsce i za granicą.



Przez 18 lat Festiwal Ensemble odbywał się w Zamku Książ w Wałbrzychu. W 2022 roku przeniósł się do przepięknych przestrzeni Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Zamek, Pałac, Dwór Modrzewiowy, Nowy Dom Sztuki oraz wiele innych miejsc wchodzących w skład radziejowickiego kompleksu – to idealna sceneria dla wszystkich festiwalowych wydarzeń.



Koncert inauguracyjny, odbywający się zgodnie z wieloletnią tradycją Festiwalu wyłącznie w wykonaniu festiwalowych profesorów, zaplanowany jest na niedzielę 27 sierpnia na godz. 19.00 w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Kolejne wydarzenia: codziennie, od wtorku 29 sierpnia do niedzieli 3 września.

XX Festiwal Ensemble

27.08-03.09.2023

Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice

Wstęp wolny!

Program:



Niedziela 27.08.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Jan Duszyński – „Dom pracy twórczej” na kwintet smyczkowy, rożek angielski, obój i recytatorów (2017)

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Trio fortepianowe nr 1 d-moll op. 49

Marcin Masecki – Improwizacja

Piosenki przedwojennej Warszawy [wybór] (opr. Marcin Masecki i Marcin Markowicz)

Arcangelo Corelli – La Follia

Wtorek 29.08.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Luigi Boccherini – Kwintet fortepianowy d-moll op. 25 nr 1

Grażyna Bacewicz – IV Kwartet smyczkowy

Robert Schumann – Trio fortepianowe nr 2 F-dur op. 80

Środa 30.08.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet fortepianowy nr 1 g-moll KV 478

Marcin Markowicz – Kwartet smyczkowy nr 5 (2021)

Johannes Brahms – Trio fortepianowe nr 1 H-dur op. 8

Czwartek 31.08.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy D-dur op. 64 nr 5 „Słowik”

Philip Glass – Kwartet smyczkowy nr 3 „Mishima” (1985)

César Franck – Kwintet fortepianowy f-moll FWV 7

Piątek 01.09.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Józef Nowakowski – Kwintet fortepianowy nr 2 Es-dur op. 17

Mikołaj Majkusiak – „Black Lodge” na obój i trio smyczkowe (2017)

Maurice Ravel – Trio fortepianowe a-moll M 67

Sobota 02.09.2023, godz. 16:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Pokaz aktorski grupy Cezarego Kosińskiego

Iwan Wyrypajew – „Taniec Delhi” (opr. Cezary Kosiński)

Sobota 02.09.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Koncert jazzowy zespołu Marcina Maseckiego

Niedziela 03.09.2023, godz. 19:00 – Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

Ludwig van Beethoven – Große Fuge B-dur op. 133

Zygmunt Krauze – Kwintet fortepianowy (1993)

Franz Schubert – Kwintet fortepianowy A-dur D.667 „Pstrąg”

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ensemblefestival.org oraz na Facebooku: www.facebook.com/ensemblefestival