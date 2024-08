IX Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie OPERALIA” 20.08.2024 13:52 Nadszedł czas, aby odsłonić wszystkie karty i zdradzić nazwiska gwiazd tegorocznej, IX edycji Festiwalu Muzycznego „Ostrołęckie Operalia”! Gwarantujemy, że będą to niezapomniane chwile

z najpiękniejszą, absolutnie różnorodną muzyką. Przygotowaliśmy również nowy cykl spotkań, abyśmy mogli bliżej poznać artystów Festiwalu!

Festiwal jest współfinansowany przez Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki. Głównym Partnerem został Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pozostałymi Partnerami są: Gmina Lelis, Gmina Rzekuń, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, a także Cukiernia Romanowski, OSM Piątnica i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Patronat medialny nad Festiwalem objęli: TVP3 Warszawa, Polskie Radio – Radio dla Ciebie, PRESTO, ORFEO, portal moja-ostrołęka i portal e-ostroleka.

Przypominamy, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak mogą pojawić się pewne ograniczenia ilościowe. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnych krzeseł, kocy, aby wygodnie spędzić z nami ten koncertowy czas.

30/08 – 08/09/2024



30.08 (piątek), g. 19:30 – FORTY BEMA, OSTROŁĘKA

„Lubię tu wracać… – koncert galowy na otwarcie Festiwalu

Soliści: Olga Bończyk / Andrzej Lampert / Jakub Milewski

Orkiestra Festiwalowa pod kierownictwem Mieczysława Smydy

Prowadzenie: Olga Bończyk / Jakub Milewski

Tegoroczne otwarcie będzie wspaniałym wspomnieniem i ukłonem w stronę twórczości Zbigniewa Wodeckiego. W koncercie nie zabraknie największych hitów z repertuaru Mistrza w równie mistrzowskich wykonaniach. „Z Tobą chcę oglądać świat”, „Chałupy welcome to”, czy „Izolda” to tylko nieliczne tytuły, które tego wieczora wykonają wybitni artyści polskich scen: Olga Bończyk - aktorka i wokalistka, Andrzej Lampert (tenor) – wszechstronnie uzdolniony artysta, który zarówno na scenie operowej, jak i w rozrywce czuje się jak ryba w wodzie i Jakub Milewski (baryton). Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalowa pod kierownictwem znanego Ostrołęczanom z wielu edycji Festiwalu – Mieczysława Smydy (również autor aranżacji utworów tego koncertu).



31.08 (sobota), g. 11:30 – SCENA PRZY D.H. KUPIEC (PLAC WOLNOŚCI), OSTROŁĘKA

PREMIERA – „Kawa z gwiazdą” – cykl spotkań

Goście: Olga Bończyk / Jakub Milewski

Prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski (Orfeo.com.pl / Dziennik Teatralny)

Po raz pierwszy w historii Festiwalu postanowiliśmy zaprosić Państwa na spotkania towarzyszące Festiwalowi, podczas których będziecie mogli poznać artystów odwiedzających Ostrołękę z zupełnie innej strony. Zapraszamy na tytułową „Kawę z gwiazdą”, niczym na prywatne spotkanie, gdzie z pewnością z publiczności padnie niejedno ciekawe pytanie… Gośćmi pierwszej kawiarenki będą Olga Bończyk – aktorka i wokalistka, a także Dyrektor Festiwalu Jakub Milewski (baryton). Spotkanie poprowadzi dziennikarz związany m.in. z portalem Orfeo.com.pl i Dziennikiem Teatralnym.



31.08 (sobota), g. 16:30 – TĘŻNIA, RZEKUŃ

31.08 (sobota), g. 19:30 – SCENA PRZY D.H. KUPIEC (PLAC WOLNOŚCI), OSTROŁĘKA

„Ach te kobiety!”

Soliści: Katarzyna Żak / Jarosław Bielecki / Piotr Maciejowski / Jakub Milewski

Zespół Tango Attack

Prowadzenie: Jakub Milewski

Zeszłoroczny koncert „Muzyka południa” wzbudził tak duży aplauz ostrołęckiej publiczności, że ponownie do absolutnie premierowego koncertu „Ach te kobiety!” zaprosiliśmy wspaniałych muzyków Zespołu Tango Attack, którzy w oryginalny sposób towarzyszą śpiewakom operowym. W tegorocznej odsłonie zaśpiewają: Jarosław Bielecki (tenor) – artysta na co dzień związany z Operą Krakowską, Piotr Maciejowski (tenor) – solista wielu teatrów operowych w Polsce, m.in. Teatr Wielki w Poznaniu czy Opera Bałtycka w Gdańsku, a także Jakub Milewski (baryton) – który będzie gospodarzem tego koncertu. W opozycji do Panów szukaliśmy mocnej kontry, która poradzi sobie z „natarciem” tylu wspaniałych męskich głosów, a także będzie godną reprezentantką płci pięknej. Katarzyna Żak – aktorka i wokalistka bez trudu udowodni, jak w tytule koncertu, że „Ach kobiety kto poznać was chce, niech na długo zapomni o śnie…”. W repertuarze koncertu znajdą się utwory operetkowe, musicalowe, pieśni neapolitańskie i piosenki z całego świata.



06.09 (piątek), g. 19:00 – SCENA PRZY D.H. KUPIEC (PLAC WOLNOŚCI), OSTROŁĘKA

„Kiedy Disney spotyka klasykę” – koncert familijny

Soliści: Katarzyna Łaska / Damian Aleksander

Fortepian: Piotr Matuszczyk

Od kilku już lat, swój specjalny punkt programu mają najmłodsi ostrołęccy melomani. W tym roku postanowiliśmy odnieść się do dwóch ważnych dla nich tematów: bajek Disney’a i klasyki, choć tej bliższej naszemu pokoleniu – klasyki musicalu. Trójka wspaniałych artystów: Katarzyna Łaska – to jej głos najmłodsi znają z wielu dubbingów, ale przede wszystkim Elzę – to jej głosem w polskiej wersji językowej główna bohaterka „Krainy lodu” śpiewa piosenkę „Mam tę moc”, Damian Aleksander – artysta scen musicalowych, znany przede wszystkim z roli Upiora w „Upiorze w operze” w Teatrze Muzycznym ROMA i Piotr Matuszczyk, akompaniujący solistom od fortepianu. Tego wieczora nie zabraknie najpiękniejszych utworów z musicali i bajek.



07.09 (sobota), g. 11:30 – SCENA PRZY D.H. KUPIEC (PLAC WOLNOŚCI), OSTROŁĘKA

„Kawa z gwiazdą” – cykl spotkań z artystami Festiwalu

Goście: Iwona Socha / Łukasz Nowicki / Jakub Milewski

Prowadzenie: Dariusz Stańczuk (RMF Classic)

Po raz drugi podczas tej edycji spotkamy się z artystami koncertów Festiwalowych. Na scenie absolutna mieszanka talentów: od opery, przez teatr muzyczny, aż na dramatycznym kończąc. Przedstawiciele trzech światów opowiedzą, jak bywa za kulisami ich działalności artystycznej w zupełnie różnych środowiskach. Niezmiennie… będzie też czas na pytania widzów. Spotkanie poprowadzi jeden z najpiękniejszych głosów radiowych w Polsce – Dariusz Stańczuk związany na co dzień z RMF Classic.



07.09 (sobota), g. 16:30 – CKBiS, LELIS

07.09 (sobota), g. 19:30 – SCENA PRZY D.H. KUPIEC (PLAC WOLNOŚCI), OSTROŁĘKA

„Muzyką i poezją o miłości vol. 3”

Soliści: Paulina Janczaruk / Jacek Szymański / Jakub Milewski

Zespół Strauss Ensemble

Narracja: Łukasz Nowicki

Tytuł ten nie powinien dziwić już wiernych widzów „Ostrołęckich Operaliów”. Po raz trzeci zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, w którym najpiękniejsze utwory: arie i duety o miłości stykają się z niemniej piękną polską poezją. Ten stosunkowo oryginalny projekt, odnalazł wielu wielbicieli i w Ostrołęce. Dodatkowo w połączeniu wyjątkowych wykonawców scen operowych i aktorów filmowych, serialowych i teatralnych stanowi prawdziwą gratkę. W koncercie usłyszymy Paulinę Janczaruk (sopran) – solistkę Opery Lubelskiej, Jacka Szymańskiego (tenor) – solistę przez lata związanego z Operą Bałtycką w Gdańsku, a aktualnie również Operą Nova w Bydgoszczy i Jakuba Milewskiego (baryton). Solistom towarzyszyć będzie uwielbiany przez festiwalową publiczność Zespół Strauss Ensemble. Polską poezję, która przeplatać będzie utwory muzyczne wykona aktor teatralny i filmowy, a także gospodarz programu TVP „Postaw na milion” – Łukasz Nowicki.



08.09 (niedziela), g. 19:30 – FORTY BEMA, OSTROŁĘKA

„Uliczkami Paryża i…” – koncert finałowy Festiwalu

Soliści: Leslie Deskeuvre / Iwona Socha / Małgorzata Walewska / Jakub Milewski / Marcin Wyrostek

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją Mieczysława Smydy

Prowadzenie: Ryszard Rembiszewski / Jakub Milewski

Niezmiennie, jak co roku, chcemy się z Państwem pożegnać z prawdziwym przytupem. Ostrołęcki Festiwal ma na celu, aby pokazać, że najpiękniejsze utwory operowe, ale też piosenki z nurtu muzyki rozrywkowej mogą być zaprezentowane podczas jednego wieczoru i to w totalnie różnych wykonaniach. Tak też się stanie podczas koncertu finałowego IX edycji „Ostrołęckich Operaliów”. Na jednej scenie zobaczymy śpiewaków i wokalistów: Małgorzatę Walewską (mezzosopran) – divę polskiej sceny operowej, jurorkę programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, Iwonę Sochę (sopran) – solistkę Opery Krakowskiej, Jakuba Milewskiego (baryton), a także gościa specjalnego prosto z Paryża – Leslie Deskeuvre. We francuskich (choć nie tylko) klimatach nie mogło zabraknąć wirtuoza akordeonu, zwycięzcy 2. edycji telewizyjnego show „Mam talent” – Marcina Wyrostka. Solistom towarzyszyć będzie Płocka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Wieczór pełen niespodzianek poprowadzą Ryszard Rembiszewski i Jakub Milewski.

Do zobaczenia!