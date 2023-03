Fotosfera - Oko na architekturę 15.03.2023 15:25 Inicjatywa wystawy narodziła się w gronie dydaktycznym Wydziału Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poświęcona relacjom między fotografią a architekturą, szeroko pojętą przestrzenią. Fotografia architektury może wiązać się z obrazowaniem w powiązaniu z dokumentacją tkanki miast ale i daleko idącą interpretacją plastyczną przestrzeni zastanej. Na wystawie prezentujemy fotografie w formie klasycznych wydruków, ale też dzieła z zakresu prac konceptualnych i instalacji.

Celem wydarzenia jest próba dialogu artystycznego o jakości i zmianach oblicza architektury, jej wpływie na człowieka oraz potencjale do działań fotograficznych. Od początku istnienia medium fotograficznego architektura była regularnym tematem tej dziedziny sztuki. Zebrane prace to kolekcja autorskich spojrzeń przez wizjer aparatu na zurbanizowaną i niezurbanizowaną przestrzeń. Artyści, którzy biorą udział w wystawie to dydaktycy Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i innych uczelni artystycznych w Polsce, a w większości kierunków projektowych. Autorzy to w znacznej części mieszkańcy stolicy i jej bliskich okolic, dlatego też prace są głównie związane z Warszawą.

Galeria Salon Akademii

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 5, wejście od ul. Traugutta

Wernisaż: 22.03.2023, godz. 18.00

Wystawa czynna do 14 kwietnia 2023 (wtorek – niedziela, godz. 12 – 19)

kuratorka: dr hab. Anna Plewka