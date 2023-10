Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska w Kinie Kultura - 24 października 2023 17.10.2023 11:08 Jak zdobyć publiczne pieniądze na prywatne projekty? Jak pozyskać środki od banków i inwestorów? Czy, mieszkając i tworząc w Polsce, możemy starać się o środki na kulturę z innych państw? Te i inne zagadnienia będą poruszane na jednodniowym Forum Kreatywności dotyczącym finansowania sektorów kultury. Wciąż można rejestrować się na nasze wydarzenie, ale ilość miejsc jest ograniczona!

Forum Kreatywności to kolejna inicjatywa i projekt Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Wydarzenie odbędzie się 24 października w godzinach 10:30 – 16:30 i będzie składało się z pięciu paneli z udziałem gości związanych z tematyką forum. Wśród nich są, między innymi, Małgorzata Kiełkiewicz (Dyrektorka Creative Europe Desk Polska), Błażej Moder (Dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi), mec. Wiktor Czeszejko – Sochacki (ekspert od tematyki finansowania społecznościowego), Jan Królikowski (muzyk, kompozytor, beneficjent).

Organizując to jednodniowe wydarzenie wraz z Członkami skupionym w Stowarzyszeniu, chcieliśmy stworzyć przestrzeń do pozyskiwania wiedzy i najbardziej wiarygodnych informacji oraz miejsce kreatywnych dyskusji i wymiany doświadczeń, z których mogliby czerpać szczególnie młodzi twórcy – mówi Jerzy Kornowicz, prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska. My, jako Stowarzyszenie, wiemy, jak ważne dla prawidłowego i efektywnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego państwa są działania wspierające podmioty kreatywne i że, aby tworzyć kulturę i godnie z niej żyć, trzeba mieć zaplecze finansowe. Wiemy też, że twórcy i przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych na co dzień borykają się z wieloma bardzo podobnymi problemami. Jednym z nich jest utrudniony dostęp do podstawowych źródeł finansowania. Dlatego tematem pierwszego Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska jest „Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia”. W trakcie jednodniowego, bezpłatnego spotkania uczestników z sektora rynków audiowizualnych, muzycznych, prasy i książki i innych, dzięki znakomitym gościom, których zaprosiliśmy do naszych paneli przedstawimy możliwości i rozwiązania problemów dla każdego sektora kreatywnego – podkreśla Jerzy Kornowicz.

Jednym z panelistów, którzy należą do grupy beneficjentów jest kompozytor, autor muzyki do nominowanej w 2021 roku do Oscarów „Sukienki” – Jan Królikowski.

- Pozyskiwanie środków w świecie muzyki nie jest sprawą prostą, ale nie oznacza to, że niemożliwą. Mam takie szczęście w życiu, że piszę muzykę do filmów. Wiedziałem, że to właśnie chcę robić w życiu odkąd skończyłem 14 lat. Choć jest to kręta droga, to wiem, że marzenia muszą iść w jednym rzędzie z dyscypliną, uporem i determinacją. Od ośmiu lat współorganizuję Festival CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, podczas którego muszę przestawić swoją głowę o 180 stopni. Dzięki temu mam okazję znać problemy nie tylko twórców, ale również organizatorów życia kulturalnego w Polsce. Swoimi obserwacjami i doświadczeniem chętnie podzielę się z państwem podczas Forum Kreatywności SKP 24 października – mówi Jan Królikowski.

Zapraszamy serdecznie 24 października do warszawskiego Kina Kultura! Jeszcze można się rejestrować na nasze wydarzenie: https://forumkreatywnosci.pl/o-projekcie/, ale z uwagi na ogromne zainteresowanie ilość wolnych miejsc jest coraz mniejsza.

Stowarzyszenia Kreatywna Polska (www.kreatywnapolska.pl) jest najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą polski sektor kreatywny reprezentują liczne podmioty z branży kultury i kreatywnej, a także organizacje polskich twórców, przedsiębiorców, wydawców, producentów, nadawców oraz dystrybutorów treści.