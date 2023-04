Festiwal Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie, 26 – 29 kwietnia 2023 19.04.2023 09:26 Cztery dni koncertów i potańcówek, najlepsze kapele wiejskie, ponad 30 godzin warsztatów tańca, śpiewu, gry na instrumentach, zajęcia dla dzieci, Targowisko Instrumentów, a na koniec Noc Tańca – 10 godzin świetnej muzyki, ponad 30 kapel i taneczne szaleństwo do rana. Nadciąga gorący, wiosenny karnawał – czternasty już festiwal Wszystkie Mazurki Świata, święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu.

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata rusza już 26 kwietnia. Czeka nas radosna zabawa, dla młodszych, starszych i dzieci, która przy okazji pozwala odkrywać nowe obszary – poznawać dawną muzykę wiejską, dziś zupełnie już nieznaną lub znaną w postaci zniekształconej. Zapraszani są tu wybitni, doświadczeni muzykanci, którzy pamiętają czasy roztańczonych wesel i potańcówek. To Mistrzowie, otoczeni dziś gronem pasjonatów, uczniów i kontynuatorów.

Młodzi uczniowie (w tym roku w wieku między 17 a 47 lat) pokażą swoje umiejętności podczas koncertu Stara Tradycja (26 kwietnia). Będzie to finał konkursu, w którym od 12 lat wyłaniani są najlepsi młodzi śpiewacy i najlepsze kapele. Najlepsi nie tylko technicznie, ale i pod względem dotarcia do korzeni, zrozumienia języka muzyki tradycyjnej.

W czwartek (27 kwietnia) na festiwalowej scenie zabrzmi muzyka południowego Mazowsza/północnej Małopolski. W koncercie „Muzyka od Szydłowca”, regionu gdzie jeszcze grają do tańca kapele z harmonią pedałową, skrzypcami i barabanem, usłyszymy kapelę braci Adamczyków (niegdyś weselną) oraz ich uczniów, którzy stali się już partnerami mistrzów.

Koncert „Pogranicze bez granic” (28 kwietnia) wypełni muzyka z kierunku północno-wschodniego - z Suwalszczyzny, z Grodzieńszczyzny i sąsiednich regionów Białorusi. Wystąpią zespoły Pogranicze z Szypliszk, Chłopcy z Nowoszyszek, Kapela Koliśnija z Mińska i Poniemnie, które śpiewa repertuar przywieziony z terenów dorzecza Niemna.

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata to raj dla chętnych do tańca. Codzienne potańcówki w klubach festiwalowych, nauka tańców na warsztatach i wreszcie sobotnia, gorąca Noc Tańca. Chętnych do tańca są setki i ciągle ich przybywa. Zagrają im kapele z wielu regionów Polski a także z Austrii, Ukrainy (Hudaki Village Band, US Orchestra), Szwecji i Białorusi.

Barwną częścią festiwalu jest Targowisko Instrumentów (sobota, 29 kwietnia). Od godz. 11 do 18 w Fortecy na ul. Zakroczymskiej 12 można będzie podziwiać dzieła blisko 120 wystawców, m.in. z Polski, Słowacji, Niemiec, Łotwy, Białorusi i Ukrainy - instrumenty tradycyjne, historyczne, rekonstruowane a także autorskie wynalazki. Będą wśród nich cymbały, dudy, liry korbowe, harmonie pedałowe, szałamaje, okaryny, ligawki, a także - klawesyny, szpinety, czelesta. Będzie czym się zachwycić.

Na najmłodszych czekają Małe Mazurki – zabawy, muzyka, opowieści, tym razem pod hasłem – „Zrób to sam”. Będą powstawać wycinanki, papierowe kwiaty i film animowany. W Państwowym Muzeum Etnograficznym (27 kwietnia) i podczas Targowiska Instrumentów. W sobotę w Fortecy zagrają 3 liczne grupy muzykujących dzieci – Wesołe Mazurki z Pragi, Orkiestra Radości i Krajeczka. To najlepsze świadectwo wielopokoleniowej atrakcyjności muzyki tradycyjnej.

Miejsca festiwalu:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe, ul. Podskarbińska 2

Terminal Kultury, ul. ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24

Forteca Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12

Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1

Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Bilety do kupienia na Bilety24 i przed wejściem

Więcej informacji: www.festivalmazurki.pl

