FAZA - Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy

FAZA, czyli Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy, to cykliczne wydarzenie, którego pomysłodawcami i organizatorami są uczniowie XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Jego korzenie sięgają 2017 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja festiwalu, jeszcze w zawężonej formie, ograniczonej jedynie do teatru. Od 2018 roku jego tematyka rozszerzona została o taniec, muzykę, śpiew, malarstwo i fotografię. Festiwal adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.