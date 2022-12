„duodemic: muzyka czasu pandemii” – premiera albumu 05.12.2022 12:04 Zapraszamy na premierę albumu „duodemic_one”. 15 grudnia 2022 r. usłyszymy 6 wyjątkowych utworów, które powstały w duetach kompozytorskich. Premiera będzie miała miejsce w serwisie Spotify.

patronaty

Twórcami nagrań są muzycy młodego pokolenia, którzy komponują i grają w różnych stylach muzycznych. W przygotowaniu albumu „duodemic_one” swoim talentem i energią dzielili się: Marcin Steczkowski (instrumenty wirtualne, flety, saksofon), Halszka Nabira (kornet), Michał Zaborski (altówka), Przemysław Wojciechowski (akordeon), Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne), Marcin Jadach (gitara basowa)), Piotr Mełech (klarnet).

Album jest częścią długofalowego projektu „duodemic”, w którym muzycy przygotowują wspólne nagrania mimo fizycznego oddalenia, czy to z powodu pandemii, czy to z powodu migracji lub innego oddalenia (wybrane nagrania projektu są prezentowane w sieci: https://www.facebook.com/businessharmonyart). Muzyka ta jest wyrazem uczuć i refleksji towarzyszących sytuacjom dnia codziennego – radościom, lękom, frustracjom i nadziei. Tak jak podnosiła na duchu twórców, może też skłonić do refleksji i poszukiwania radości odbiorców.

Realizacja albumu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.