DAVID CROSS BAND - trasa "Larks’ Toungues in Aspic at 50" 09.02.2024 10:55

DAVID CROSS, angielski skrzypek, klawiszowiec, kompozytor, wykładowca London Metropolitan University. Znany jako muzyk super grupy King Crimson, z którą współpracował w latach 1972-1974. Pozostawił wkład w trzech klasycznych albumach King Crimson: ,,Larks’ Tongues in Aspic”, „Starless and Bible Black” oraz „Red”. Po współpracy z King Crimson dużo podróżował, ostatecznie wrócił do muzyki poprzez pracę w teatrze. W 1987 roku wraz z Keithem Tippettem (eks-King Crimson) założył zespół o nazwie Low Flying Aircraft. W ostatnich latach Cross wydał serię nagrań w duecie z Robertem Frippem, Andrew Keelingiem, Andrew Bookerem (z No-Man), Davidem Jacksonem (dawniej Van der Graaf Generator) i Peterem Banksem (dawniej Yes). Cross komponował muzykę teatralną i pracował jako aktor. Prowadzi własną wytwórnię płytową Noisy Records. Na polskiej trasie zespół DAVID CROSS BAND zaprezentuje materiał z płyty King Crimson “Larks' Tongues In Aspic”, od wydania której minęło niedawno dokładnie pięćdziesiąt lat! W programie koncertu nie zabraknie także materiału z wydanej w 2023 roku nowej płyty David Cross Band, "Ice Blue, Silver Sky", na której znajdują się zupełnie nowe kompozycje oraz wyjątkowe interpretacje klasycznych utworów King Crimson, takich jak "Exiles" i "Starless".

21.02.2024 godz. 19.00 - Katowice, Kinoteatr Rialto

22.02.2024 godz. 19.00 - Wrocław, Sala koncertowa Radia Wrocław

23.02.2024 godz. 19.00 - Poznań, Centrum Kultury Zamek

24.02.2024 godz. 19.00 - Bydgoszcz, Kuźnia

25.02.2024 godz. 19.00 - Warszawa, Hybrydy

Bilety:

Eventim, eBilet, Rock Serwis, Ticketmaster, CK Zamek, Kinoteatr Rialto, Klub Kuźnia.

Skład zespołu:

David Cross - skrzypce elektryczne

John Mitchell - śpiew, gitara

Sheila Maloney – instrumenty klawiszowe

Mick Paul - bas, śpiew

Jack Summerfield - perkusja

Wybrana dyskografia:

Memos from Purgatory 1989

The Big Picture 1992

Testing To Destruction 1994

Exiles 1997

Closer Than Skin 2005

Alive In The Underworld 2008

Sign Of The Crow 2016

Crossing The tracks 2018

Ice Blue, Silver Sky 2023

DAVID CROSS online:

https://www.davidcrossband.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063465880269

Dodatkowe informacje:

www.klubkuznia.pl

https://www.facebook.com/kuzniaklub

https://www.instagram.com/kuznia.bydgoszcz/