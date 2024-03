Czym jest Consult it! i dlaczego warto wziąć w nim udział? 05.03.2024 12:27 Rozważasz karierę w świecie biznesu lub IT? Chcesz zdobyć doświadczenie i zainwestować w rozwój osobisty? Jeśli tak - Consult it! to idealne miejsce dla Ciebie!

Consult it! to trzyetapowy konkurs łączący branżę konsultingu i IT, stworzony z myślą o ambitnych studentach z całej Europy. Podczas każdego etapu eliminacji uczestnicy zostają podzieleni na zespoły i muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, które będą wymagały od nich połączenia zarówno wiedzy konsultingowej, jak i technologicznej. W międzyczasie odbywają się również warsztaty, mające na celu ułatwienie uczestnikom rywalizacji i kreowanie przyszłych liderów polskiego biznesu.

Kluczowe jest jednak pytanie: dlaczego warto wziąć udział w Consult it!? Krótko mówiąc, to wyjątkowa okazja, aby poszerzyć swoje horyzonty i zwiększyć kompetencje zawodowe. Nie tylko możliwość rozwoju osobistego wyróżnia Consult it! na tle innych konkursów. Co więcej czyni Consult it! wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju?

Po pierwsze, możliwości networkingowe. Nie jest tajemnicą, że kluczową rolę w rozwoju kariery, odgrywają obecnie kontakty biznesowe. Uczestnictwo w konkursie to wyjątkowa okazja, by poznać liderów branży konsultingowej i technologicznej podczas spotkań networkingowych. Oprócz tego Consult it! umożliwia nawiązanie kontaktów z przedstawicielami firm, które mogą być potencjalnymi pracodawcami w przyszłości. Jednak nasz konkurs to nie tylko praca! To również świetna okazja na poznanie równie ambitnych studentów z podobnymi zainteresowaniami i celami.

Nie da się ukryć, że udział w konkursie to także wyzwanie osobiste, które umożliwia sprawdzenie swoich umiejętności, zdolności organizacyjnych i pracy w grupie. Dlatego też Consult it! to idealne miejsce na poszerzenie kompetencji. Uczestnicy muszą rozwiązywać rzeczywiste problemy z dziedziny biznesu i technologii, co wymaga kreatywnego myślenia oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Udział w konkursie pozwala również na rozwinięcie umiejętności konsultingowych i technologicznych, ze względu na liczne warsztaty odbywające się podczas rywalizacji. Cenne doświadczenie i umiejętności zdobyte w Consult it! mogą okazać się niezwykle wartościowe podczas poszukiwania pracy w przyszłości lub prowadzenia własnego biznesu.

Choć Consult it! wchodzi już w ósmą edycję, konkurs nadal pozostaje aktualny i zgodny z najnowszymi trendami. Tematem tegorocznego wydania jest sztuczna inteligencja, która bez wątpienia stała się częścią życia codziennego, a śledzenie najnowszych informacji na jej temat jest kluczowe, aby nadążyć za dynamicznym rozwojem AI. Temat konkursu zagłębia, w jaki sposób technologiczne postępy kształtują naszą rzeczywistość i jak na nią wpływają.

Jednym z bardziej zachęcających aspektów udziału w Consult it! są atrakcyjne nagrody, które czekają na zwycięzców pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Oprócz prestiżu i uznania wygrani mogą liczyć na wysokie nagrody finansowe i specjalne. Dla wielu uczestników to nie tylko motywacja do udziału, lecz także szansa na rozwój dalszej kariery.

Zapisy do tegorocznej edycji konkursu już trwają, więc nie zwlekajcie! Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia! LINK DO ZAPISÓW

Zespół Consult it!